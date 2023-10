Sobrevivientes al cáncer de mama envían mensaje a pacientes: "Amar y no perder la esperanza"

En el mes de la lucha contra el cáncer de mama se han revelado cientos de historias de mujeres que ganaron la batalla contra esa enfermedad y que se han convertido en el vivo ejemplo para generar conciencia frente a la prevención.



Durante octubre, también conocido como el mes rosa, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y sus aliados comenzaron con un homenaje a las sobrevivientes de la enfermedad.

Rosa, Gina y María Dolores tienen algo en común: aunque cada una vive un momento diferente con el cáncer de mama, coinciden en que, a pesar de lo difícil que es recibir el diagnóstico, no hay que dejarse vencer por el temor y la incertidumbre.

“Yo disfruto ahora cada cosa, cada instante. Un beso, una caricia. Me fascina el baile y he aprendido a amarme, a dar gracias”, sostuvo María Dolores Aldana, paciente.

Por su parte, Gina Paola Quintero, otra sobreviviente de la enfermedad, enfatizó su mensaje en “no perder la esperanza. Puede ser muy difícil al principio, pero si uno no pierde la esperanza vienen cosas bonitas, este proceso no está lleno de dolor, sino lleno de amor”.



En ese orden de ideas, Rosa Rodríguez, otra paciente, manifestó que la sola noticia de que padece la enfermedad “es una cosa loca”, pero asegura que “entre más difíciles sean las cosas, más verraquera tenemos que poner”.

Publicidad

Existen tres herramientas que todos deben conocer para combatir esta enfermedad y para realizar diagnósticos y tratamientos a tiempo.

“La primera herramienta es la autoexploración, la segunda medida que salva vidas es la visita al médico para que él oriente a la paciente. La tercera medida es una mamografía”, indicó Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la mayoría de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en etapas iniciales si reciben tratamiento y tienen un buen pronóstico podrían contar con una tasa de supervivencia del 80% al 90%.