Soldado recibe el primer trasplante completo de pene y escroto a nivel mundial

El veterano de Afganistán perdió su aparato reproductor en medio de una explosión en combate. Se espera que recupere sus funciones sexuales y urinarias.

La intervención, que se llevó a cabo el 26 de marzo en la Universidad Johns Hopkins , tomó catorce horas y requirió la presencia de nueve cirujanos plásticos y dos cirujanos urológicos.

El procedimiento consistió en el trasplante de un donante muerto del pene entero, el escroto y parte de la pared abdominal. Los testículos fueron la única parte del sistema reproductor masculino externo que no fueron trasplantados.

"Los testículos no fueron trasplantados porque decidimos desde el inicio del tratamiento no trasplantar tejido germinal, es decir que no se trasplanta tejido que genera esperma porque esto aumentaría la cantidad de cuestionamientos éticos", dijo Damon Cooney, uno de los cirujanos que formó parte del equipo.

Aunque el pene puede ser reconstruido con tejidos de otras partes del cuerpo, al soldado se le realizó este trasplante para que pudiera recuperar la capacidad de tener una erección.

“Confiamos que el trasplante le permita restaurar las funciones urinarias y sexuales a este hombre joven”, declaró el doctor Andrew Lee, profesor y director del programa de cirugía plástica y reconstructiva de la escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

El receptor, que no quiso revelar su identidad, afirmó: “Es algo impensable sufrir mi herida, es muy difícil de aceptar. Pero la primera vez que me levanté después de la cirugía me sentí más normal. Con una gran confianza”.