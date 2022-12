Sólo basta un donante para trasplantar esperanza de vida a 84 personas

Un daño severo en el riñón cambió por completo la vida de Jorge. No pudo volver a trabajar ni a compartir con su familia. Sin embargo, nunca perdió la esperanza de recibir un nuevo riñón y ese día llegó.

"Hace nueve años me trasplantaron y volví a nacer, soy más productivo que antes, cambió mi calidad de vida", relató Jorge García, director de la fundación Retorno Vital.

Él es uno de los más de 3000 colombianos que viven con un trasplante, en su mayoría de riñón, corazón o hígado. Pero desafortunadamente aún hay muchos para quienes este sueño no se ha cumplido.

"Usted puede ser un héroe. Hago un llamado para que a mucha otras personas les cambie la vida", es la invitación que hace el director de la fundación.

Incluso los menores de edad pueden ser donantes. No obstante, el consentimiento en el momento del fallecimiento deben darlo los padres.