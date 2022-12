Solo con presión de policía se logró que centro médico atendiera a habitante de la calle lesionado

Los mismos uniformados, de Ibagué, grabaron cómo la enfermera se negaba a prestar ayuda al hombre.

Ante el llamado de la comunidad que informó sobre un la presencia señor lesionado y abandonado en una calle del barrio El Salado, norte de Ibagué, la Policía acudió para auxiliarlo.

Los uniformados lo ingresan al centro de salud y la respuesta de la enfermera no era la más adecuada para una persona que necesitaba atención médica.

“Nosotros no somos médicos, somos policías. El deber de nosotros es buscar una UCI para que le colaboren. No lo podemos dejar morir”, decía un uniformado.

Después de insistir, y a regañadientes, el hombre fue atendido y hospitalizado.