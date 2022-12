Solo cuatro de cada diez niños con cáncer se salvan en Colombia

Shaira es una bebé de un año y cinco meses. Tiene cáncer en el hígado y su madre batalló con médicos y clínicas durante 10 meses para descubrir el diagnóstico.

"Para mi fue como si se me estuviera acabando todo, era mi única bebé, la tengo a ella solita, ella es mi compañía y los médicos me dijeron que se iba a morir", afirmó.

Este es uno de los tantos casos en Colombia de niños que reducen su expectativa de vida por no tener un diagnóstico oportuno de la enfermedad.

Las ONG que trabajan por estos pequeños exigen cumplir las leyes que los amparan, además de no descuidar su salud y llevarlos al médico ante cualquier síntoma que presenten.

En Chile y Cuba, solo por citar dos ejemplos, se impiden 7 de cada 10 fallecimientos de niños con cáncer.