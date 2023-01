Sucre, Cesar y Chocó podrían quedarse sin Medimás por fallas en prestación del servicio

La EPS tiene un plazo de cinco días para argumentar el porqué de sus incumplimientos. La Superintendencia de Salud analiza asumir la atención de los usuarios.

Dichas irregularidades van desde el desvío de recursos, pasando por el cobro doble de intervenciones quirúrgicas, hasta la creación de IPS para favorecer intereses de los socios en estos tres departamentos.

Para la Supersalud "(...) los conceptos técnicos remitidos dan cuenta de los elementos suficientes para establecer la existencia de la causal para proceder con la adopción de la revocatoria parcial de autorización de funcionamiento de MEDIMÁS EPS SAS (...)”.

En su defensa, Medimás argumentó a través de un comunicado que ejercerá el derecho de contradicción y defensa y agregó que “seguirá garantizando la prestación del servicio en Chocó, Cesar y Sucre, hasta tanto no esté en firme la decisión del ente de control".

La notificación se da justo cuando se adelanta el juicio en contra de Carlos Palacino, expresidente de la antigua Saludcoop, por supuestamente haber desviado recursos de la EPS.

