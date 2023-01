¿Sufre de depresión decembrina? Estos consejos le pueden ayudar a sobrellevarla

Nuevas actividades y reducción de gastos, entre otras alternativas, son recomendadas por expertos para evitar este padecimiento de fin de año.

Pese a los festejos, muchas personas se ven afectadas por la nostalgia o hechos ligados a esta época.

Varios ciudadanos han relacionado este sentimiento a hechos como no estar reunidos con sus seres queridos, la falta de dinero o pérdida de familiares. Incluso, la mezcla de licor y drogas desencadenan la depresión en esta fecha.

Demis Certuche, psicólogo de la Universidad San Martín, explicó que “todos estos episodios de cualquier tipo de pérdida se ven exacerbados porque la persona ha tomado sustancias o licor y hace que estos sentimientos de tristeza profunda sean más agudos”.

Sin embargo, otros han expresado que, aunque sienten nostalgia, “hay que estar alegres porque es época de Navidad”.

El psiquiatra Rodrigo Córdoba indicó que, contrario a lo que muchos hacen, “es época de disminuir los gastos, de buscar actividades distintas y no salirse del funcionamiento de la vida. También están los afectos que ayudan bastante”.

Para Germán Gómez, sociólogo de la Universidad Nacional, esta situación se ha acentuado debido a la fragmentación de la familia en comparación con años anteriores.

“El factor que más determina la situación es el cambio generacional, que ha generado a su vez cambios en la estructura familiar colombiana. Los adultos jóvenes ya proyectan su vida no concentradas en un objetivo como la familia, sino en su desarrollo como personas y profesionales”, afirmó Gomez.

Según datos del Ministerio de Salud, dos de cada cinco personas son víctimas de la depresión decembrina.