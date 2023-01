Superbacterias van a causar más muertes que el cáncer y la diabetes, ¿por qué están apareciendo?

La OMS ha decretado que esto es una emergencia mundial y el mal uso de los antibióticos está dando pie para su multiplicación.

Cuando usted, por ejemplo, no termina un antibiótico tal y como lo recetó el médico, las bacterias no son eliminadas del todo y consiguen no solo sobrevivir, sino desarrollar mecanismos para que el antibiótico ya nos les haga nada, convirtiéndose en superbacterias.

“Para el 2050, 10 millones de personas van a morir de las infecciones asociadas a la resistencia antimicrobial, 390 mil solamente en América Latina”, detalló Carlos Espinal, de Salud Global de la Universidad Internacional de la Florida.

Van a superar “los 8 millones por cáncer, los 6 millones de muertes por diabetes y así sucesivamente”, agregó el especialista.

La situación es tal, que ya en Estados Unidos e Inglaterra se han identificado personas con la bacteria causante de la gonorrea resistente a todos los antibióticos disponibles, lo que afecta no solo “el tracto urinario, sino que puede causar infección en otras partes del cuerpo”, explica Espinal.

Por eso es importante que siga las instrucciones médicas en cuanto a antibióticos y los tome por el tiempo recomendado, de lo contrario contribuye a una de las más graves amenazas para la salud de todos.