Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, habla de amenazas en su contra por decisiones sobre EPS

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y se mostró indignado e impotente frente a la decisión de un magistrado de Barranquilla de ordenarle, vía tutela, revivir la muy cuestionada EPS del Chocó Ambuq.

El funcionario dijo que ya se cansó de luchar contra las artimañas, mentiras y maniobras legales de quienes defienden a estas entidades de salud e, incluso, habló de amenazas de muerte en su contra.

También señaló que la ley 100 “es de las más bonitas que ha expedido este país en los últimos 50 años”.

Juan Roberto Vargas: Usted dijo una frase, y usted me corrige, hace algunos días: “Prefiero irme preso antes de cumplirle acciones judiciales a EPS a las que yo he intervenido, ¿por qué?

Fabio Aristizábal, superintendente nacional de Salud: Primero, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande en el Gobierno. El presidente fue muy claro, vamos a depurar, y lo sabía todo el país, depurar es sacar del sistema a aquellos que no lo han hecho bien, que no ven la salud como un derecho fundamental. Yo soy incapaz de regresar una persona que hoy está gozando de una atención oportuna, de calidad, que le están atendiendo su cáncer, devolverlo a la EPS donde le estaban martirizando, donde no le estaban haciendo ningún tratamiento, donde no le entregaban el medicamento, donde no le daban la cita con medicina especializada. ¿Cómo voy a devolver a ese calvario, a ese martirio, a un colombiano?

Juan Roberto Vargas: Usted se refería, cuando dice este frase -usted estalló-, a un caso puntual y quiero que me cuente de qué se trata. Ambuq, Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, una EPS que usted intervino, en la que usted metió mano con su gente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué decisión hace que reviva esa EPS?

Fabio Aristizábal: ¿Cómo no voy a estallar? Aquí ya hay dolor de patria. Yo como colombiano, después de todas las intervenciones que hemos hecho, 11 EPS liquidadas, pero cada vez que iniciamos un proceso de liquidación nos enfrentamos a un verdadero drama, a una estrategia, a unas artimañas, a una andanada de mentiras, de procesos judiciales, de tutelas. Todas las estrategias que se inventan estas EPS para que no las saquemos del mercado. ¡Claro que reventé! He estado a punto de irme a la cárcel en cada liquidación y estamos hablando en esta oportunidad de 760.000 personas, de la población más pobre, más vulnerable del país, porque esta EPS tiene vocación de régimen subsidiado y este juez, después de que desde abril logramos trasladarlos…

Juan Roberto Vargas: ¿Un juez de dónde?

Fabio Aristizábal: Un juez de Barranquilla, un juez de hecho muy cuestionado, un juez con unos fallos superpolémicos, que está investigado con un prontuario de investigaciones absurda, me está ordenando que reviva esta EPS. Esto para mí es una vergüenza.

Juan Roberto Vargas: ¿Y al revivirla ordena que la gente que tenía de afiliados vuelva a esa EPS? ¿Por qué?

Fabio Aristizábal: Quién sabe qué está detrás, eso es lo que yo quiero contarles a todos los colombianos, cómo el juez no está protegiendo la vida de esas 760 mil personas y en cambio sí está protegiendo una tutela que pusieron 3 ciudadanos.

Juan Roberto Vargas: ¿Cómo era el servicio de esa EPS?

Fabio Aristizábal: Terrible. Esta es una de las peores EPS del país y lo digo abiertamente, con vehemencia, es una de las EPS con mayor mortalidad infantil en menores de un año, de las de mayores mortalidad perinatal y materna, de las de mayor mortalidad por cáncer. Yo qué le voy a decir a un usuario de Ambuq que tenía que esperar más de 100 días para que le entregaran un medicamento después de tener su diagnóstico de cáncer, ¿que lo voy a devolver a esa EPS? Ahora, una peor. A un paciente que le diagnostican un tumor maligno, llevaba dos años y no le habían entregado ni siquiera los medicamentos ni le habían autorizado sus tratamientos, o uno que tenía cáncer en la garganta, llevaba un mundo de tiempo esperando una laringoscopia con biopsia. ¿A eso quiere que sometamos a los usuarios este juez? Estamos hablando de una EPS que debía más de 312 mil millones de pesos a la red de prestación de servicios, por eso se queda sin red, por eso los pacientes no tienen dónde ser atendidos, por eso no tienen medicamentos.

Más de 146 mil personas en el Chocó eran atendidas por la EPS Ambuq que hoy enfrenta un proceso de liquidación.



Hablamos con varios usuarios que expresaron su inconformidad por las falencias en el servicio de salud de esa entidad - https://t.co/Tc4cvur4Bp pic.twitter.com/guE0IdN8Y4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 19, 2021

Juan Roberto Vargas: En el fallo del juez de Barranquilla, ¿qué argumenta, qué dice? ¿Bajo qué argumento dice hay que revivir una EPS que, usted dice, es un desastre?

Fabio Aristizábal: De los cuatro magistrados de esa sala, dos se abstienen, se declaran impedidos. Es un tribunal de Barranquilla. El otro hace salvamento total de voto y no comparte en una sola hoja el fallo de este juez. Entonces el señor Mola, el magistrado Jorge Eliécer Mola, sin ningún problema busca un conjuez y con ese conjuez sacan un fallo que me dice a mí ‘Suspenda los efectos de su fallo y no solo suspenda, sino que devuelva a su estado natural a la EPS, devuelva a los usuarios, devuelva la UPC’. ¿Cómo no voy a preferir irme para la cárcel? Me va a tener que meter preso, porque ese fallo es incumplible.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué tiene que ver un tribunal de Barranquilla con una EPS de Quibdó?

Fabio Aristizábal: Ahí es donde empiezan las estrategias de ellos. Pero déjeme le cuento una peor. Cuando arrancamos a tomar decisiones con esta EPS que llevaba en medida de vigilancia especial más de cuatro años y medio, que en vez de corregir su camino aumentaba el deterioro, seis prórrogas le dimos y nunca corrigió, no tuvo la capitalización que necesitaba. Es que con esta EPS hemos tenido más o menos 4 rounds jurídicos muy duros.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué puede interpretar uno de eso?

Fabio Aristizábal: Nosotros recibimos una herencia muy complicada, cerca de $5,8 billones en déficit, es decir, en solvencia de las EPS, encontramos más de 600 mil peticiones, quejas, reclamos.

De todas las EPS que hay en el país, de las cerca de 45, solamente 16 EPS tenían certificado de funcionamiento y no se habían tomado las decisiones con estas EPS. Sabíamos que se nos iba a explotar en la mano. Pero cuando empezamos a tomar decisiones nos encontramos con este tipo de estrategias, de esas marañas jurídicas. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque el problema que tiene Colombia no es del modelo, no es del sistema, no es la ley 100. Si usted me lo pregunta a mí, es de las leyes más bonitas que ha expedido este país en los últimos 50 años. El problema es de los actores.

¿En qué capítulo de la ley 100 se habla del cartel del sida, de la hemofilia, de los pañales, de los abogados, de los jueces? La gran mayoría de los jueces se mantienen en una línea jurisprudencial de proteger la vida de los colombianos, pero no falta el juez o magistrado que se sale de esa línea y usted me pregunta qué hay detrás, qué puede haber detrás, esta EPS recibía más de 60 mil millones de pesos mensuales. ¿Qué hacían con la plata?

Juan Roberto Vargas: O sea, ¿por qué es negocio perder plata, si le entiendo yo?

Fabio Aristizábal: Porque la sacan por otro lado, con prestadores, con proveedores… Alguien me dijo un día, ‘es que esta EPS, X o Y, se robó un billón, dos billones’, y yo le contesté ‘¿cómo hace para robarse un billón o dos billones una EPS?’. Alguien le tiene que facturar, sola no lo hace, y esas son las mafias que se han enquistado en el sistema y las que hay que sacar. Y claro que estoy cansado. El equipo jurídico nuestro ha respondido más de 1.300 tutelas, solo por tomar decisiones que van en camino de proteger la vida y la salud de los colombianos.

Juan Roberto Vargas: ¿Cuánto tiempo del día, del mes, de la semana dedica a estar respondiendo con su equipo tutelas en lugar de estar vigilando?

Fabio Aristizábal: Permanentemente. Imagínese, hemos hecho 11 liquidaciones y todas han sido un drama y en todas he estado a punto de irme a la cárcel, me toca averiguar cuando voy a viajar si en el aeropuerto no me van a detener… Pero ya me cansé, la justicia nuestra tiene que ayudarnos a sacar adelante el sistema de salud, pero a proteger la vida y la de los colombianos. Esto es aberrante, esto de ese magistrado de Barranquilla para mí es una aberración jurídica, no tengo cómo cumplirlo. ¿Cómo devuelvo la plata a los funcionarios que ya se liquidaron, de los bienes que ya se liquidaron, cómo devolvemos la plata de las indemnizaciones que ya se pagaron, cómo devolvemos la UPC?

Juan Roberto Vargas: Si la decisión se toma en Barranquilla, si los argumentos son en contra, ¿qué pudo haber motivado a ese magistrado?

Fabio Aristizábal: Yo creo que ya todos los colombianos deben tener la respuesta.

Juan Roberto Vargas: O sea, corrupción.

Fabio Aristizábal: Yo creo que ni siquiera leyó los argumentos que tuvo la Superintendencia. Nosotros no perseguimos a nadie, acá tenemos los argumentos necesarios, hacemos auditoría, hacemos seguimiento… Le estoy contando, llevaba 4 años y medio intervenida, seis prórrogas, y en ninguna prórroga mejoró, al contrario, aumentaba su deterioro. A qué me refiero con esto. Supongamos que hace cuatro años debía 50 mil millones de pesos, en vez de corregir y cerrar la brecha la fue ampliando, debiendo más, impagables.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué más aberraciones ha encontrado?

Fabio Aristizábal: Pues carteles del sida, hemofilia; los hospitales carcomidos; yo creo que habíamos hablado de eso, una gerente de un hospital público, primero de enero, se enteró de que íbamos a intervenir el hospital. Sin ningún problema, sin ningún pudor, firmó 500 contratos sin pedir requisitos legales. ¿Qué puede haber detrás de eso?

Juan Roberto Vargas: ¿En esas mafias quienes participan?

Fabio Aristizábal: Hay usuarios que reclaman medicamentos que no necesitan, hay usuarios que reclaman medicamentos de alto costo que están contraindicados, hemos detectado medicamentos muy costosos que están contraindicados a menores de 18 años, pero los piden. Probablemente los van a vender, a pesar de la presión que hacemos. Tenemos hospitales públicos que se convirtieron en la caja menor de muchos políticos del país, desangrados completamente, y hoy la muestra es que no es un problema en el modelo del sistema, ¿por qué se lo digo? Porque en este momento está sacando adelante el Hospital Universitario del Caribe, de la mano del gobernador, los hospitales de Córdoba, el hospital de Santa Marta, así que no es un problema en el modelo del sistema, es un problema de corrupción, de administración.

Juan Roberto Vargas: Cuando usted dice ‘estallo, ya no doy más’, ¿qué va a hacer?

Fabio Aristizábal: Mientras el presidente me deje, seguiré tomando decisiones. Yo se los dije a los colombianos desde el primer día, a mí me angustia mucho mi hijo, me dice, ‘papi, hasta cuándo vas a estar ahí’, y él ve las amenazas. La gente se queja, la gente cree que es un problema del sistema, la salud de Colombia no funciona, no, tengo identificadas más de 70 modalidades de fraude, hablemos de malas prácticas, eso es lo que hay que corregir, podemos corregir el modelo, meter las reformas que usted quiera, pero mientras los actores sigan haciendo lo mismo ¿cómo lo corregimos?

Juan Roberto Vargas: Usted va a la Corte Constitucional y dicen ‘casi el 80% de las tutelas que tenemos que revisar son por problemas de salud, gente a la que no atienden’, esa es la gran paradoja.

Fabio Aristizábal: Yo creo que la tutela se creó para fines nobles, pero aquí la están utilizando para fines no tan nobles. Yo quisiera que averiguáramos de esas tutelas que nos han puesto cuántas van encaminadas a proteger la salud o el derecho de la salud de esos colombianos. No, libre asociación, el derecho al trabajo, unas tutelas absurdas, exóticas, y hay jueces que se prestan para eso.

Juan Roberto Vargas: Deme un par de ejemplos de algo bueno, la otra cara de la moneda.

Fabio Aristizábal: El Hospital Universitario de Cartagena, lo recibimos con 10 unidades de cuidado intensivo, llegó a tener 90, le abrimos ya el piso décimo, el piso noveno, estamos abriendo el piso octavo y vamos a abrir el piso quinto. El de Santa Marta ya lo estamos recuperando todo, nuevos servicios, cardiología, oncología… El hospital de Leticia no tenía una sola unidad de cuidado intensivo, debe tener 6 de cuidado intermedio. Tumaco, lideramos el proyecto de Misión Colombia con ayuda de muchos empresarios. Lo que hizo Colombia durante la pandemia, lo que hizo el presidente, lo que hizo el Gobierno, muestra que el sistema no es el problema. En menos de 6 meses hicimos lo que no habíamos hecho en 26 años en UCI.

Juan Roberto Vargas: En términos coloquiales, el problema no es de flecha sino de indio.

Fabio Aristizábal: Totalmente, y yo he sido enfático en eso. Cuando usted encuentra todo lo que le estoy contando, se da cuenta de que todo está escrito en las leyes. Tenemos un sistema legal, que los magistrados, que los parlamentarios le han dado fuerza a nuestro sistema de salud, hay es que cumplirlo, no necesitamos hacer nada, que cada actor cumpla con su rol.

Juan Roberto Vargas: ¿Cuántas amenazas ha recibido?

Fabio Aristizábal: Yo trato de que los funcionarios no me cuenten. Yo me angustié mucho, por ejemplo, cuando tuve esa discusión en Santa Marta, yo pensé que llevaba la mejor noticia, le voy a recuperar su hospital, y me angustié porque yo no había visto tanta agresividad, y eso es un poco lo que uno está viendo por todo el país, que cuando les quita el negocio se ponen agresivos.

Y he recibido comentarios, ha habido gerentes de hospitales que me han dicho: ‘Super, cuídese, oímos tal comentario, dijeron que a usted lo deberían matar, que era un negrero… Es que es la única forma de que yo pare mis decisiones, creerán que es esa, porque mientras yo esté acá voy a seguir tomando decisiones.

