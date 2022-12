"Ten esperanza y fe": habla mamá de 'niña milagro', nacida al cuarto mes de embarazo

La pequeña pesó menos de una libra. Contra todo pronóstico, sobrevivió y ya tiene 3 años.

La mamá, Courtney Stensrud, contaba con 32 años en el embarazo y una infección placentaria común adelantó el nacimiento.

Los médicos no le daban la menor esperanza. Ella, angustiada, buscó en Internet las posibilidades de que un bebé sobreviviera habiendo nacido de forma tan temprana.

“Hubo historias de 22 semanas, 23 semanas, pero nada sobre 21. Así que sabía que había poca o ninguna supervivencia o viabilidad", dijo la mujer.

“Sentí algo dentro de mí que decía: 'solo ten esperanza y ten fe'. No me importó que tuviera 21 semanas y 4 días. No me importó ", añadió.

La bebé pasó 126 días en un hospital después de nacer. Gracias a la atención de los médicos y a los cuidados de la familia, la niña a los 2 años´ logró puntajes superiores en pruebas cognitivas, motoras y del lenguaje.

La única diferencia era su tamaño, algo menor que el de los niños de su edad.

“Si no supieras que era tan prematura, pensarías que es una niña normal de tres años”, señaló la mamá en entrevista con CNN.

El nacimiento tuvo lugar durante 2014, en el Methodist Children's Hospital de San Antonio, Texas. El caso fue reseñado por un reciente artículo de la publicación Journal Pediatrics.

“Ella puede ser la sobreviviente conocida más prematura hasta la fecha. Este bebé tenía múltiples factores de riesgo de resultados adversos, incluida la ventilación mecánica prolongada, la displasia broncopulmonar y la retinopatía umbral del prematuro”, concluyeron investigadores.