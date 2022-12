Tenemos un avance irregular en atención al cáncer: Minsalud, que también habló de su enfermedad

Alejandro Gaviria reconoció que el sistema de salud en Colombia “muchas veces lleva a que se pierdan los pacientes en este trámite”.

El país, según un informe de The Economist, es sexto entre 12 países de América Latina en control del cáncer. Obtuvo 16 de 32 puntos posibles en la investigación.

El ministro aceptó que el sistema de salud de Colombia tiene un problema “de desigualdad. Hay buenas EPS y hay diferencias entre unas y las otras pero muchas veces se dice equivocadamente que todas son iguales, pero no es así”.

“Yo me he dado cuenta y me voy a meter en un tema personal con mi enfermedad. Yo recibo todos los días dos tipos de mensajes, unos bastante críticos diciéndome ‘no tengo acceso’, pero otros, paradójicamente, gente agradeciendo”, continuó.

