Testimonio de vacunado con Sinovac: "La vacuna me salvó la vida y hoy estoy contando la historia"

Diego Fernando Monroy tiene 34 años y había recibido la primera dosis de Sinovac cuando resultó contagiado de COVID-19. Hoy cuenta su historia como muestra de la efectividad de esta vacuna e invita a los ciudadanos a inmunizarse más allá de buscar una determinada marca del biológico.

“Yo me contagio más o menos por allá el 7 de junio, cinco días antes me había vacunado, y los médicos dicen que el 95% de esta historia se la debemos a la vacuna de Sinovac porque yo tengo dos comorbilidades, tengo hipertensión arterial y obesidad, dos factores que hoy en día están matando a las personas con COVID y que están complicando la salud de ellos”, relata.

Monroy asegura que, gracias a que tenía la primera dosis de este biológico, no desarrolló enfermedad grave de COVID.

“Los médicos me dicen que, en cinco días, la vacuna de Sinovac ayudó a que no tuviera un proceso inflamatorio más grande de lo que tuve y que la neumonía que me dejó el COVID-19 no hubiese sido tan fuerte, cosas que ayudaron a que me pudiera recuperar un poco más rápido y mucho mejor y pues esta vacuna ayudó a que salvara mi vida”, expresa.

Según él, la vacuna Sinovac lo mantuvo lejos de llegar a una UCI.

“Me dijeron los médicos que si no me hubiera aplicado la vacuna, sino que tuviera la primera dosis, sin importar cuál fuera la vacuna, la historia sería otra y pues mis familiares estarían contando esa historia. La primera placa que me hacen los pulmones salen limpios, la segunda placa ya aparece, dice el diagnóstico, pulmones vidriosos y una neumonía leve en la base de los pulmones”, señala.

Ante el rechazo de algunas personas a determinadas vacunas, el ciudadano hizo un llamado a quienes pueden ya vacunarse a que no duden en recibir su dosis, lo que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte ante un contagio.

“Yo quiero dejar un mensaje, hoy la gente está rechazando la vacuna de Sinovac, están peleando por Pfizer: no importa cuál sea la vacuna, lo importante es que usted, por favor, vaya y se vacune. En mi caso la vacuna me salvó la vida y hoy estoy contando la historia, hoy puedo estar diciendo que la vacuna sí sirve”, comenta.

Así lo ratifica el infectólogo Carlos Álvarez, coordinador OMS de estudios COVID-19 en Colombia.

“Las vacunas son eficaces porque han demostrado que las personas que se las aplican no solamente no fallecen, sino que adicionalmente tienen menos probabilidad de llegar a hospitalizarse e incluso llegar a cuidado intensivo. Esto ya está demostrado en el mundo y en Colombia”, explica Álvarez.