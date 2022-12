Testimonio: los estigmas que rodean la depresión

¿Cómo actúa la sociedad frente a una persona que sufre depresión?

Pese a los avances de los últimos tiempos, no se ha avanzado mucho: el estigma y la discriminación hacia las personas con depresión y otros trastornos relacionados es uno de los mayores obstáculos para reconocer, tratar, recuperarse y reintegrarse al trabajo, al grupo de amigos, a una relación de pareja o a la sociedad

Publicidad

Se trata de una realidad difícil para los pacientes, ya que uno de cada 4 colombianos ha tenido, tiene o va a tener depresión. (Una problemática mundial: en el planeta hay 350 millones que padecen sus síntomas).

Una de los pasos para acabar con los prejuicios sobre este tema empieza desde el lenguaje. En ocasiones se emplean palabras inadecuadas como loco, locura, demente, flojo o débil, entre otras. Valga la oportunidad para enfatizar en que la depresión es una enfermedad. (Más de este tema: Medicamentos y psicoterapia, claves para tratar la depresión).

“Estigmatizan, vienen burlas matoneo si uno llega ‘otra vez usted con esa mamera, verlo aburrido, cansado, haga algo’… pero uno no entiende. En mi experiencia la familia es vital en este proceso “, testimonia Manuel García, un paciente.

Como apunta Manuel, enfrentarse a la depresión es también enfrentarse a un universo de mitos y tabúes.

Publicidad

La psiquiatra de la clínica de la Universidad de la Sabana Yahira Guzmán habla sobre esta batalla diaria que libran millones de pacientes en el mundo. (¿Miedo al psiquiatra? No tiene por qué temer, si sufre depresión puede ayudarlo).

“Dice: ‘soy depre, todos me miran mal, yo me alejo me hago a un lado, no sé qué dirán de mí, pensaran que estoy loco’… hay tabú en el paciente y en el familiar”, sostiene la profesional médica.

Publicidad

Otro aspecto que alimenta la ignorancia sobre el tema tiene que ver con el machismo: aunque la depresión es más frecuente en mujeres, no quiere decir que no se presente en hombres. Este estigma también debió enfrentarlo Manuel:

“Los hombres no podemos llorar. Hay esa visión de que se debe ser fuertes, cabeza familia, líderes. Eso impide que nos derrumbemos. Pero es mentira: vida falsa. Por dentro destruidos, por fuera imagen que no somos”, agrega.

¿De dónde vienen estos prejuicios? El investigador en antropología médica de la Universidad de Los Andes, Carlos Uribe, asegura que se trata de un “miedo histórico a lo diferente y a lo inexplicable que alimenta ese estigma alrededor de la depresión”.

De acuerdo con el investigador falta mucho por conocer sobre cómo funciona la mente y el sistema nervioso y ese miedo a lo desconocido se convierte en rechazo.

Publicidad

“La sociedad le teme al que se desvía de la norma, al que no está cumpliendo su papel en la economía, en el sector productivo. Entonces se les acusa de inmadurez, falta de fuerza de voluntad que son cosas que evidentemente son injustas con esas personas, porque son procesos orgánicos, también en su Sistema Nervioso Central, en su cabeza, que están siendo afectados”, añade el experto.

Combatir el estigma frente a la enfermedad de la depresión es un trabajo de todos. De esta manera se facilitaría el diagnóstico, tratamiento y recuperación de millones de pacientes.