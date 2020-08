¿Tiene barba? Ojo a estas recomendaciones a la hora de usar tapabocas

El tapabocas es la barrera entre sus secreciones, los demás y las secreciones de ellos, por eso no es suficiente con que usted lo tenga bien puesto y los que están a su alrededor no. Recuerde que no se sabe si las demás personas son asintomáticas.

Por ejemplo, un error común que se sigue cometiendo es quitarse el tapabocas para hablar por celular. En ese momento, por pequeño que parezca, pueden estar entrando y saliendo secreciones que terminan en un contagio con coronavirus.

El tapabocas desechable, como su nombre lo indica, no es para reutilizar. El tapabocas de tela hay que lavarlo a diario. Procure que quede ajustado y cómodo para no tener que estar manipulándolo todo el tiempo, pues se contamina las manos.

No olvide que lo ideal es evitar tocarlo y siempre manipularlo por los elásticos o cintas laterales. Si involuntariamente toca la parte exterior del tapabocas, desinféctese inmediatamente las manos.

En cuanto al bigote y la barba esta es la recomendación sobre el uso de mascarillas: “lo que debe hacer es ajustarlo con mayor fuerza para evitar que la barba permita que salgan por las partes periféricas del tapabocas. El bigote no interfiere con el uso del tapabocas ni genera daños en la forma como el tapabocas previene las pequeñas gotas”, explica Jaime Castellanos, del Instituto de virología de la Universidad del Bosque.

Si tiene síntomas respiratorios o hace parte de los grupos de riesgo el tapabocas aconsejado es el quirúrgico o convencional. Mascarillas como la N95 están enfocadas al personal de salud.

Un error frecuente es creer que usar doble tapabocas protege más.

Recuerde que el buen uso del tapabocas es una herramienta fundamental, pero no la única. Además, hay que complementar con la distancia física, la higiene frecuente de las manos con agua y jabón o gel antibacterial.

