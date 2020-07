Tiene COVID-19 y le dieron cita hasta el 11 de agosto: grave denuncia contra EPS

Asustada en su casa está una mujer que se enteró de que estaba infectada con el coronavirus, pero no por su EPS, que se ha demorado en brindarle la atención que necesita.

“Pude haber contagiado a otras personas de mi trabajo, de mi casa, de los sitios que frecuento. Yo he estado aislada porque tomé la decisión de hacerlo, porque me sentía con síntomas de gripa, pero no tenía el resultado ni sabía si era positivo o no y en esa medida pude haber contagiado a esas personas”, dice.

La prueba se la hizo el 13 de julio en una brigada pública de salud, porque por más que insistió con su EPS Sanitas, esta jamás respondió.

Angustiada por conocer el resultado, se comunicó con la Secretaría de Salud de Bogotá, donde le dijeron “que estaba colapsado, que debía esperar, que las pruebas se estaban demorando alrededor de 15 días”.

Ahora, ya con el diagnóstico confirmado, llamó a la línea para los casos de COVID-19, pero lo único que le respondieron fue: “lávate las manos frecuentemente, evita saludar de beso y estrechar las manos”.

Por internet tuvo un poco más de suerte, pero la respuesta fue desoladora: la atenderán el 11 de agosto.

“Cuando sea la fecha de la cita médica posiblemente ya no tenga síntomas o posiblemente, y Dios no lo quiera, ya voy a estar muy grave, porque para esa fecha habrá pasado demasiado tiempo después del contagio y yo necesito que un médico me vea en este momento”, teme la joven.

“No estoy pidiendo una cita presencial porque sé cómo están los hospitales, pero puede ser una cita virtual y ni eso he logrado conseguir”, agrega.

Su esperanza es vencer por sus propios medios al COVID-19 y confiar en que no sea demasiado tarde cuando la vea su EPS.

La queja de esta mujer se suma a la de decenas de usuarios a quienes no los atienden oportunamente o no les entregan los resultados de las pruebas.

Un hombre afirma que lo “sacaron a cuarentena porque uno de mis familiares resultó positivo para COVID-19”, pero a la fecha la EPS no le ha hecho el examen.

Una mujer dijo que tuvo “contacto estrecho con un paciente de coronavirus, de hecho, falleció”, pero en la entidad le informaron que “únicamente si tenía síntomas me podían hacer la prueba”.

Una embarazada sostiene que lleva tres semanas esperando a que le den el resultado, pero la EPS le pide tener paciencia y revisar a diario la página de internet para ver si aparece el resultado.