¿Tiene una peluquería? Cumpla estas normas o lo van a ‘trasquilar’

También incluye a centros de estética, barberías y salones de belleza. Este año, en Bogotá, van más de 200 locales sancionados.

No cumplir normas higiénico-sanitarias y que el personal no esté acreditado, son irregularidades que los usuarios también deben reportar.

La Secretaría de Salud adelanta una campaña para que estos negocios se registren y reciban asesoría gratuita para funcionar con lo establecido por ley.

Quienes no cumplan con las normas se exponen a cierres temporales o definitivos del establecimiento y multas de hasta 10 mil salarios mínimos legales vigentes, entre otras sanciones.

Las localidades donde más irregularidades se han detectado en Bogotá son La Candelaria, Santa Fe, Fontibón, Mártires y Barrios Unidos.

Para mayor información, visite

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Sector_belleza_establecimientos.aspx