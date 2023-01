Top 10 de los suplementos dietarios con más reporte de fraude en comercio electrónico

Invima advierte que también han detectado medicamentos, cosméticos y alimentos que se venden por la red, muchos falsificados o de contrabando.

Se trata de un mercado masivo de artículos fraudulentos e ilegales que ya generaron una nueva alarma entre las autoridades. Dichos productos se difunden por sus supuestas propiedades farmacéuticas y medicinales que no están demostradas y pueden atentar contra la salud de los consumidores.

Esta es la lista de suplementos dietarios:

1. Lipo Blue/Advance

2. 1234 Diet Drops

3. Nitro Fit

4. Viku Diet Max

5. Xero Xtreme

6. Ultra ZX

7. Amazing Pills

8. G180 PRO

9. Elite Reduction

10. Ultra Flack

El organismo busca concientizar a los ciudadanos sobre la importancia del consumo responsable, de verificar el registro sanitario en cada producto, comprarlos en establecimientos formales y en no creer en supuestos resultados exagerados.

"Cómo una persona cree que va a rebajar 30 kilos con estos productos milagrosos. Nadie baja de peso si no lleva un hábito de vida saludable", afirma Julio César Aldana, director del Invima.

Además, pidió denunciar cualquier acto irregular o producto que ponga en riesgo su propia salud y la de su familia.

Autoridades colombianas como la DIAN, la Polfa, el ICA y el Invima trabajan para combatir este flagelo.

En los últimos meses han eliminado 9.384 publicaciones de plataformas de comercio electrónico.