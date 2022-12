Trabajadores de la salud vuelven a marchar contra la reforma

El Gobierno asegura que la iniciativa garantizará "la cura real al sistema de salud", mientras que los trabajadores y pacientes están convencidos de que se convertirá en un negocio.

"No vamos contra la tutela, no limitamos el plan de beneficios, no vamos a cerrar los hospitales públicos. Nosotros pretendemos fortalecer la salud", ha asegurado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Por su parte, el Movimiento por una Salud Digna, exigió respeto a la protesta, afirmó que el Gobierno está engañando al país.

"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, no solo a que respete la protesta social, sino también a que retire el proyecto de reforma a la salud", dijo la vocera de Salud Digna, Carolina Corcho.

En Bogotá las marchas llegaran hasta la Plaza de Bolívar, por lo que las autoridades piden tomar vías alternas para evitar los trancones, al igual que en diferentes ciudades del país.

Cabe recordar que el pasado 29 de octubre también se registró una gigantesca movilización en contra de esta reforma.

