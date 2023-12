Tras palabras del minsalud sobre UCI, médico le canta la tabla: "Ese señor no nos representa”

El doctor Fabián Rosas, especialista en medicina de emergencia, respondió a las controversiales declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre las camas UCI que se dispusieron para la pandemia del COVID-19 en Colombia. “Desafortunada intervención”, aseguró el experto.



Y es que, según Guillermo Jaramillo, durante la época de la pandemia “todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque fue un negocio, era para salvar la gente, pero el negocio estaba ahí oculto, porque, así no estuviera llena la cama, le pagaba. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las UCI como las ampliamos aquí, ninguno. Pusimos unidades de cuidado intensivo en donde yo nunca me hubiera dejado entubar. Hay que tener respeto por las UCI, por las enfermeras, por los médicos, porque ahí es donde se salva la verdadera vida. Eso no es entubar y poner un respirador, se generan más muertes con eso que con cualquier otra cosa”.

Frente a estas palabras, el doctor Rosas afirmó en Caracol Ahora que “siendo él médico, debe ser consciente de que hemos tenido unos estándares básicos de cuidado teniendo en cuenta una enfermedad tan grave y desconocida como el COVID-19. Sabemos que hay pacientes que pueden convertirse en pacientes críticos por insuficiencia respiratoria, y son los pacientes más críticos, con mayor riesgo mortalidad, por ello están en unidades de cuidado intensivo, ventilados, porque no hay otra solución para ellos. Entonces, decir que no solamente es intubar y colocar ventilador es desafortunado porque demuestra su falta de conocimiento en el tema”.

¿Qué hubiera pasado si no se hubieran ampliado las camas UCI en pandemia?

El especialista recordó que por cada paciente infectado con el COVID-19 se podían contagiar tres más, teniendo una tasa de mortalidad del 15%.

“Se lograron aumentar de 5 mil a 13 mil UCI. Fallecieron cerca de 150 mil colombianos, quiere decir que a cerca de un millón de personas, por bajito, logramos salvarles la vida con el aumento de cuidado intensivo”, recalcó.

“Son camas que requieren un monitoreo intenso, con un equipo multidisciplinario que abarca desde medicina de urgencia, medicina interna, de cuidado intensivo, terapia, que trabaja en pro de cerca de ese millón de personas a las que logramos salvarle la vida gracias al aumento de camas de cuidado intensivo”, agregó.

Recordó que “Italia casi triplicó sus unidades de cuidado intensivo” y, “si vamos a compararnos con aquellos que no tuvieron los recursos por cualquier variable, fue Perú (…) La tasa de mortalidad fue mucho mayor que la que vimos en Colombia. Colombia tuvo una muy buena gestión tanto en salud pública, vacunación y en la gestión de los pacientes críticos”.

Sobre el “negocio” del que habló Guillermo Jaramillo, Rosas subrayó que “si necesitamos un ventilador, eso tiene un valor; si necesitamos administración de medicamentos, eso tiene un valor; el tiempo de estancia del personal de salud, eso tiene un valor; si a eso se refiere el señor Jaramillo con lo de ‘es un negocio’, claramente lo es, y si usted me pregunta ‘¿haría ese negocio otra vez?’, le diría sí y mil veces sí porque gracias a ese ‘negocio’ se lograron salvar gran cantidad de vidas de pacientes”.

“Esto no fue por obra y gracia aumentar las camas porque nos da plata, no; esto fue consensuado con el Estado, donde se participó al gremio médico”, afirmó.

Rosas manifestó que fue “un negocio, pero muy mal negocio para la salud. Estamos hablando de que, para ese momento, esos pacientes COVID entraban a una bolsa de gestión financiera, donde si comparábamos a un paciente COVID vs. un paciente no COVID, el valor del paciente COVID siempre era muy inferior, hablando de gastos, que eran muchos mayores, porque son pacientes muy críticos que requerían gran cantidad de insumos, no solamente medicamentos, sino tecnológicos. No fue un negocio en el que se beneficiaron económicamente, fue basado en evidencia. Tuvimos múltiples reuniones, con múltiples sectores, con múltiples países, para poder determinar cuál fue la mejor estrategia”.



El especialista, además, le envió un mensaje al ministro Guillermo Jaramillo: “Le recuerdo señor ministro, por si tiene amnesia selectiva, en esa época, 2021, los médicos de primer contacto con el paciente COVID, médicos generales en el servicio de urgencias, médicos especialistas en medicina de urgencias, intensivistas, internistas, neumólogos e incluso aquellos grupos médicos que no tenían alguna experiencia clínica en esos pacientes como cirujanos, ortopedistas, urólogos, fueron entrenados para poder atender este tipo de pacientes. Incluso fue insuficiente para la gran demanda de pacientes”.

“Nos pusimos la 10, poniendo la vida en riesgo, y muchos de nuestros compañeros, amigos y colegas fallecieron por COVID. Muchos de nuestros familiares, incluso mi papá, fallecieron por COVID, y no fue por falta de camas de UCI”, resaltó el doctor Rosas.

“Le recuerdo, señor ministro, por si tiene amnesia, revisar los archivos, las publicaciones científicas que se hicieron al respecto e incluso revise las noticias. Creo que en ese momento el actual presidente, que era senador, aplaudía el aumento de las camas de UCI para atender a esos pacientes. Entonces creo que hay una incoherencia en las declaraciones del ministro de Salud”, insistió, dirigiéndose a Guillermo Jaramillo.



El doctor Rosas afirmó sentir “frustración” por las palabras del ministro “en el sentido de que en ese momento había quienes aplaudían o éramos víctimas de violencia porque la gente tenía miedo de que como personal de salud pudiéramos contagiarlos”.

“Que el líder de la cartera de Salud vaya a decir que esto fue un negocio y que se morían más por conectarlos a un ventilador, creo que es algo triste, creo que ese señor no representa al gremio médico como tal y nos sentimos irrespetados”, aseveró.

E insistió en que “llegamos a tener un 100% de ocupación, aún con el aumento de camas de UCI (…) Hay evidencia clínica, evidencia médica, evidencia científica para mostrarle al señor ministro que está equivocado”.

“El COVID no ha desaparecido”, recordó el doctor Rosas en Caracol Ahora.