Tras un accidente de tránsito, su lengua se volvió negra y empezó a verse ‘peluda’

Según los médicos que atendieron a la afectada, esto le ocurrió por efectos secundarios de los antibióticos recetados.

La paciente ingresó a un centro médico después de un accidente que le lesionó gravemente las piernas.

Cuando sus heridas se infectaron, los médicos Yasir Hamad y David Warren decidieron tratarla con meropenem intravenoso y minociclina oral.

Una semana después, su lengua comenzó a cambiar de color. Los médicos, al evaluarla, la diagnosticaron con ‘lengua negra peluda’.

Hamad y Warren, explican que en realidad no crece cabello en la lengua, sino que esto es un efecto causado por la acumulación de las células muertas en las papilas gustativas.

Igualmente, otros factores como la mala higiene bucal, el tabaco, los enjuagues irritantes y ciertos antibióticos también pueden ocasionar este fenómeno.

La ‘lengua negra peluda’ generalmente no requiere ningún tratamiento médico, y en el caso de esta paciente al cabo de un mes su lengua había vuelto a la normalidad.

Imagen tomada de The New England Journal of Medicine.