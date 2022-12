Tras venta de Cafesalud a Prestasalud, pacientes siguen sufriendo demoras y falta de atención

A algunos les dicen que deben esperar el empalme y la nueva administración. Pero a quienes tienen enfermedades apremiantes no les dan solución.

Don Héctor Gómez lleva pidiendo hace un mes un examen urgente para su esposa, que fue invadida por líquido lesivo dentro de su organismo. Él asegura que el caos sigue igual.

Pero para la gente la respuesta es que no hay dinero, pese a que ya se hizo la venta de Cafesalud. “Nos dijeron que no, que no hay convenio hasta que haya empalme. Que hasta el primero de agosto no la operan; los especialistas que le han visto dicen que la cirugía es con urgencia porque el cáncer renal que tiene está creciendo y estamos luchando”, explica Mauricio Trujillo, quien viene de Villavicencio con un familiar por un cáncer renal.

“Vinimos aquí a una de las clínicas que presta el servicio para Cafesalud y la excusa es que hay que esperar”, añade.

Por su parte, Katerin Fierro señala que les han dicho que “tenemos que esperar la nueva administración de las autorizaciones. Entonces mi abuelita mantiene muy estresada; es necesario el cateterismo, el médico le dijo que era muy necesario ya que se puede morir”.

La Procuraduría advirtió que Prestasalud debe asumir las deudas de Cafesalud. Por su parte, Prestasalud asegura que ellos siguen las condiciones de la compra, pero no dan respuesta a sus usuarios.