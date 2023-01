Tras video de niño que ingirió un imán, especialistas hablaron sobre cómo actuar ante estos casos

Tenga en cuenta lo que debe hacer si un menor ingiere accidentalmente un objeto pequeño. Esta situación puede ser peligrosa.

Un metraje en el que una madre utiliza un imán para encontrar dentro del estómago de su hijo otro de estos elementos, el cual el pequeño se había tragado accidentalmente, se volvió viral en las redes sociales.

Según los expertos, esta madre actuó mal, pues no le brindó los primeros auxilios al menor y puso un imán de alta potencia en el estómago del niño, sin tener en cuenta que, en la vía digestiva, existen varias capas, las cuales se pueden romper.

La doctora Fernanda Hernández, médico a cargo de la sección Doctora en Casa de Noticias Caracol, habló sobre qué le pudo pasar a este menor que ingirió el imán, asimismo, hizo énfasis en las recomendaciones que los padres deben tener en cuenta para evitar estas situaciones.

“La progenitora, sin saberlo, pudo haberle causado al niño úlceras, erosiones, perforaciones y situaciones muy graves como la peritonitis”, informó la especialista.

Por otra parte, la doctora afirmó que este caso debió haber sido atendido por profesionales de la salud y no por la madre del menor.

“Esta situación requiere de una evaluación médica inmediata, además de un examen físico completo. Además de una radiografía para ubicar y determinar la forma y el tamaño del objeto, para, así, decidir cuál va a ser el manejo”, afirmó.

De igual manera, la especialista recomendó a los padres especial cuidado y vigilancia a los menores.

“El 80 % de los casos ocurre en menores de tres años. El llamado a los padres es a la prevención, a mantener a los niños vigilados, pues ellos se llevan a la boca, nariz y los oídos semillas, botones, monedas, pilas y juguetes”, dijo.

La galena concluyó pidiendo a los padres que, cuando esta situación se llegue a presentar, no duden en llevar de inmediato al menor a donde un especialista médico.

“Tómense el trabajo de leer las etiquetas, que estos sean juguetes seguros, pero si esto llega a pasar, no lo piense dos veces, lleve al menor al médico”, informó la especialista.