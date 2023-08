Trasplante de útero: mujer cumplirá su sueño de ser mamá gracias a su hermana

El trasplante de útero representa una esperanza para una de cada 500 mujeres, así lo explica el ginecólogo y especialista en fertilidad Ricardo Rueda. Y es que hace unos meses en Reino Unido una mujer de 40 años donó este órgano a su hermana para que ella pueda tener hijos. Fue el primer trasplante de este tipo realizado en este país.



Según Rueda, una de cada 500 mujeres en el mundo puede llegar a necesitar un procedimiento de este tipo, “bien sea porque nacen sin útero, por una malformación congénita que se conoce como el síndrome de Rokitansky o que han tenido que sufrir una histerectomía a temprana edad sin haber completado su deseo reproductivo”, además de diferentes condiciones como “tumores, condiciones obstétricas en el momento de partos anteriores o porque tienen un útero enfermo que no es funcional para llevar un embarazo”.

En este caso en específico, la beneficiaria del trasplante de útero es una mujer de 34 años cuya identidad se desconoce y a quien le realizaron el procedimiento hace seis mes. Se espera que a finales del 2023 pueda empezar con el proceso de fertilización.

Es importante resaltar que este no es el único caso en el mundo. En el año 2014 se realizó el primer trasplante de útero en Suecia. Desde entonces se han realizado 80 procedimientos de este tipo en diferentes países y han nacido alrededor de 50 bebés producto de los mismos.



Como cualquier otro trasplante, este procedimiento exige unos requisitos, entre los que está ser una persona sin enfermedades sistémicas y cuyo útero haya sido probado previamente. Lo ideal, explica Rueda, es que sean úteros que no hayan sido sometidos a cirugías como cesáreas o remoción de miomas.

Por su parte, las beneficiarias necesitan recibir tratamiento para que el órgano no sea rechazado por el cuerpo, además, deben esperar un tiempo para quedar en embarazo. Frente a esto, el ginecólogo Rueda hace la salvedad de que “una mujer con útero trasplantado que no se embaraza en la casa espontáneamente necesita de un equipo de reproducción asistida muy sólido que respalde estas técnicas de gestión”.

En cuanto a Colombia, se espera que el trasplante de útero se pueda realizar dentro poco tiempo en el país. Según Rueda, “estamos trabajando activamente para poder dar noticias a la mujer colombiana. Necesitamos ajustes en la legislación de trasplantes para dar ese paso final porque técnicamente estamos listos y preparados para comenzar”.



Adicionalmente, el doctor Ricardo Rueda explica que una vez se cumple con el objetivo del trasplante de útero, que es tener un hijo, se suele retirar el órgano para evitar que la mujer siga en tratamiento inmunosupresor y que esto interfiera, entre otros, con la lactancia materna.