Triki, triki, Halloween: aprenda a identificar los dulces que no puede consumir

Una golosina vencida puede causar intoxicación, infección o alergia. Fíjese qué le están dando a sus niños y solo reciba caramelos caseros en sitios confiables.

En Bogotá, esta semana, se decomisaron más de 200 kilos de dulces vencidos.

También tenga cuidado con el maquillaje, no use productos que expiraron y compre en lugares conocidos. No deje que los niños duerman con pintura en la cara.

En cuanto a los disfraces, cerciórese de que las máscaras tienen el tamaño adecuado y los pequeños usen trajes cómodos para evitar accidentes. Verifique que son resistentes al fuego.