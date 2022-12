Tuberculosis sigue causando millones de víctimas en el mundo

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a aumentar los esfuerzos contra la tuberculosis para cumplir con el objetivo de erradicar la enfermedad de aquí a 2035.

"Con unos 37 millones de vidas salvadas entre el 2000 y el 2013 gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, está claro que tenemos a la vista una de las grandes victorias de salud global", señaló Ban en un mensaje con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis.

Según la ONU, el mundo no sólo está en disposición de frenar el avance de la enfermedad, sino de terminar totalmente con ella en los próximos 20 años.

Al mismo tiempo, la organización dejó claro que el éxito "no está garantizado", pues unos 9 millones de personas contrajeron la enfermedad y 1,5 millones murieron por ella en 2013, el último año con cifras definitivas.

“Urjo a los Gobiernos, comunidades afectadas por la tuberculosis y trabajadores sanitarios de todo el mundo a intensificar los esfuerzos en línea con la ambiciosa estrategia establecida en 2014 por la Asamblea Mundial de la Salud para terminar con la epidemia global en dos décadas", señaló Ban.

Entre otras cosas, el diplomático surcoreano animó a continuar con las tareas de investigación y desarrollo, sobre todo para combatir la resistencia a los fármacos de la enfermedad, y a trabajar en la erradicación de la pobreza.

En ese sentido, recordó que el impacto de la tuberculosis se hace notar principalmente en las poblaciones más vulnerables, como personas de pocos recursos, que no tienen acceso a la sanidad, mujeres, niños, presos y portadores del VIH.