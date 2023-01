Un 25% de niños menores de 5 años en Colombia sufren de malnutrición

Esto quiere decir que lo que consumen no les provee de los nutrientes que necesitan. Le explicamos cómo detectar si hay anemia.

Hoy fue revelado un preocupante estudio sobre la mala nutrición en niños menores de 5 años. El estudio revela que el 25% de ellos sufre de anemia como consecuencia de problemas en la alimentación, por elegir mal lo que consumen.

A pesar de las intenciones y los cuidados, la malnutrición es hoy un riesgo presente para toda la población en el país.

“La malnutrición oculta no es algo reservado para quien no come; no les estoy hablando de desnutrición, ni de macronutrientes, estoy hablando de aquello que como, pero que nutritivamente no me sirve porque lo que elijo no es lo adecuado", explica Martha Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud.

La encuesta nacional de situación nutricional 2015 reveló que el 25% de los niños entre los 6 meses y los 5 años en Colombia padece de anemia.

¿Cuáles son los síntomas?

"El niño que tiene sueño, que no juega, que es un perezoso y le va mal en el colegio, que se queda dormido, no tiene capacidad de concentración, no quiere hacer las tareas…ese es el niño anémico”, explica Ospina.

Una situación determinada por la falta de micronutrientes como el zinc, el hierro, vitamina A y el yodo. Siendo este último, una de las preocupaciones del estudio.

"Tenemos exceso de yodo en preescolares, en escolares y en mujeres en edad fértil, exceso de yodo, que estamos hablando de un 75%, por ejemplo", añade.

Pero, así como hay exceso de yodo, producto de mucha sal en la comida, también hay una alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud por la alta concentración de azúcar en los alimentos para bebés, por lo que recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses.

El informe asegura que son tres los factores determinantes en la malnutrición: la disponibilidad de los alimentos, el precio y el creer que lo que se consume es sano y nutritivo.