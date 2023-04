Un hombre es captado comiendo pollo crudo en un centro comercial: ¿por qué no debería hacerlo?

Los usuarios de internet están consternados después de que una cuenta de Instagram compartiera las imágenes de un hombre comiendo muslos de pollo crudo en un centro comercial.



“Un nutritivo y delicioso almuerzo de pollo a la moda en Westfield Marion”, así describió la cuenta de Instagram @shitadelaide las fotografías de un hombre en ropa deportiva y sin zapatos con un recipiente plástico de cocina con unas 10 piezas de muslos de pollo completamente crudas.

El hombre, cuyo rostro está censurado, se encontraba bajando por una escalera eléctrica, cuando tomó una de las piezas de pollo crudo del fondo del contenedor y la lleva a su boca.

Algunos han considerado que el video puede ser un montaje falso para ganar visualizaciones. “Este rey está tan ocupado que no tiene tiempo para sentarse a comer, ni para ponerse los zapatos ni para cocinar. Pocos entienden este ajetreo”, dijo una persona en Instagram.

A pesar de los cientos de comentarios expresando asco frente a la situación, otros normalizaron la situación, diciendo que solo le haría daño a un “chico de ciudad”.

“¿Y qué? Algunos tenemos bacterias intestinales más resistentes que otros. Hable con alguien que trabaje con pollos o vacas y pregúntele si tiene miedo de algunas bacterias. Los pescadores pueden destripar un pescado, enjuagarse las manos y comerse un bocadillo sin problemas”, argumentó un usuario de Twitter.

El centro comercial donde presuntamente se captaron las imágenes también fue noticia hace un par de meses cuando sus compradores alertaron a las autoridades de ver una serpiente negra de vientre rojo en las instalaciones del lugar.

Según 7News, la serpiente venenosa intentó ser atrapada durante dos días, y cuando finalmente fue capturada fue llevada a un centro de vida silvestre de la zona.

¿Comer pollo crudo es peligroso?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aseguran que el pollo es la carne más consumida por los ciudadanos norteamericanos. Aunque reconocen sus propiedades nutricionales, advierten que dicha proteína cruda suele estar contaminada con bacterias como Campylobacter y algunas veces con Salmonella y Clostridium perfringens.

La entidad asegura que, aproximadamente, 1 de cada 25 paquetes de pollo de la tienda de comestibles o el supermercado está contaminado con salmonella.

“Si come carne de pollo que no está bien cocida puede contraer una enfermedad transmitida por los alimentos, que también se llama intoxicación alimentaria. Además, se puede enfermar si come otros alimentos o bebidas que están contaminados con pollo crudo o sus jugos”, explican los CDC.

Según la BBC, la mayoría de las personas que sufren de una intoxicación alimentaria suelen estar enfermas durante unos pocos días, pero algunos pueden desarrollar problemas como el síndrome de intestino irritado y el síndrome de Guillain-Barré, que ataca el sistema nervioso periférico.