Un padre indio pide a Gobierno ayuda o permiso para hacer eutanasia a hijos

La carta de Muhammed Nazir, residente en Agra, al sur de Nueva Delhi, saltó a los medios de comunicación locales después de que éste implorara al presidente indio, Pranab Mukherjee, ayuda para tratar la enfermedad degenerativa de sus hijos, de entre 8 y 18 años de edad.

"En la carta he pedido o la eutanasia o ayuda con el tratamiento", reconoció eset miércoles el padre a Efe sobre la intención del escrito, del que no ha recibido ninguna contestación al respecto.

Muhammed dice que no puede permitirse llevar a sus seis hijos afectados a rehabilitación porque no tiene dinero para pagar las sesiones de todos, por lo que Tabassum, su mujer, cuida de cuatro de ellos mientras otros dos que ya no pueden caminar por sí mismos, reciben tratamiento.

"Estoy haciendo fisioterapia a solo dos de mis hijos de 13 y 10 años. Es que no puedo más. Tengo una tienda de dulces y un ingreso de 7.000 rupias al mes -algo más de 100 dólares al cambio-", destacó el progenitor.

Además de los seis niños aquejados por la enfermedad, la familia tiene un hijo mayor de 20 años y una niña de 5 que no están enfermos.

La petición de ayuda ha tenido eco en las autoridades del estado Utta Pradesh, donde se encuentra Agra, que buscan una solución.

"Intentaremos ofrecerles ayuda económica y la deberían recibir cuanto antes", indicó a Efe Rajesh Srivastava, magistrado adicional de Agra y que se encargó del caso.

La Administración confirma que comenzó con los trámites para que se les haga tarjetas de identificación personal a los miembros de la familia y se les acredite como personas sin recursos.

"La enfermedad es una leucodistrofia degenerativa que no se puede curar", confirmó a Efe el doctor Yadav, jefe de la oficina médica del distrito y encargado de verificar que seis de los ocho hijos de Muhammed y Tabassum sufren la enfermedad, que afecta al sistema nervioso y locomotriz.

El médico confirmó que se va a realizar otra visita y que lo más probable es que se envíe a los seis niños al hospital AIIMS de la capital india.