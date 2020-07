Una videollamada, el bálsamo para familias de pacientes con coronavirus que están en las UCI

La coordinadora de las UCI del Hospital San José lidera el proyecto de videollamadas a pacientes COVID-19 , que, por la enfermedad, no pueden recibir visitas, pero con la tecnología tienen la oportunidad de estar cerca de los que aman.

“Los pacientes no pueden estar separados de sus familias, solamente lo están por esta situación tan agobiante que tenemos. No podemos cortar la relación que existe entre el paciente y sus seres queridos. Es fundamental el apoyo, el aliento y el amor que expresan en cada una de estas videollamadas”, afirma la enfermera Rojas, que hace cuatro meses no ve a su mamá ni al resto de su familia.

“Todos los días ora por mí, por mis compañeros, por mis amigos, para que estemos libres del virus y podamos seguir ejerciendo esta labor tan importante”, cuenta esta joven sobre la mujer de la que ansía un abrazo.

Según la profesional de salud, muchos de sus compañeros han renunciado a su labor.

“Los que seguimos aquí poniéndole el pecho a la situación cada vez tenemos que ser más fortalecidos”, agrega.

Sobre las videollamadas, reconoce que algunas familias le dicen que les da “mucho miedo verlos así (a los pacientes), en una situación tan crítica, pero también sienten mucha esperanza y los tranquiliza”.

“Es un momento de bálsamo para los familiares que están del otro lado esperando saber cómo están sus seres queridos”, concluye.

