Unidos contra un enemigo: líderes de la salud, reunidos en Bogotá, buscan una salida para el cáncer

“Es una amenaza enorme, por eso es importante conocer la situación y capacidad de manejo de esta enfermedad”, resaltó Vivek Muthu, editor de The Economist.

En un reciente informe publicado por The Economist, Colombia es sexto, entre doce países de la región, en control del cáncer, acceso y desigualdad. A pesar de los avances aún hay muchos retos.

“Uno es la prevención, lo otro es acceso a tratamientos modernos costosos. No por eso se debe impedir que los colombianos que se beneficien de los adelantos de la ciencia”, aseguró Carlos Castro, miembro de la Liga colombiana contra el cáncer.

También se mencionó en el informe que el país enfrenta grandes brechas en otros aspectos como acceso a radioterapia y manejo integral y continuo de la enfermedad. Precisamente Alexander Durán, secretario de Salud de Cali, aprovechó la coyuntura para referirse a la difícil situación de los niños con cáncer de su ciudad.

“Deberían priorizar algunos ítems que son mucho más mediáticos, dramáticos y que realmente impactan el cáncer infantil, pienso que deben priorizar la atención”.

Denuncian que 38 niños con cáncer en Bucaramanga afiliados a Medimás... Representantes de los pacientes celebran que se abran espacios de trabajo conjunto, sin embargo, piden que no se quede solo en reuniones y se dé un paso a la acción.

“Cuando hablamos del compromiso se trata de políticas públicas verificables y, además, todo un trabajo de manera conjunta, no aislada”, expresó Jorge García, miembro de la Fundación Retorno Vital.

En Colombia, según el Ministerio de Salud, cada año se diagnostican 71.000 casos nuevos de cáncer, enfermedad que aumenta a pasos agigantados y que requiere que las políticas, conciencia y voluntades avancen a la misma velocidad para asegurar diagnósticos y tratamientos oportunos.