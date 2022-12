Uno de cada 20 colombianos padece depresión, ¿cómo identificarla y qué hacer si la sufre?

Aislamiento, irritabilidad, hiperactividad, bajo rendimiento y aumento de conflictos familiares, algunos de los síntomas.

La depresión puede afectar a cualquier persona y la adolescencia es una de las etapas de la vida de mayor vulnerabilidad.

“Uno dice estoy triste y le dicen que es la edad, que eso pasa, eso es lo que nos meten los adultos”, declara una joven afectada.

Señales de alarma

Especialistas piden a los padres estar muy atentos a cualquier síntoma que evidencie la depresión. Contrario a la creencia generalizada de que quien dice que se va a suicidar solo quiere llamar la atención, un psiquiatra asegura que no se debe dejar pasar ninguna señal de alarma.

“El famoso cuento que dice la gente: ‘a mí me dice que se quiere morir y yo le digo hágale, bótese’, se llama ‘perro que ladra no muerte’. Pero no, resulta que es al revés, todos los que se suicidan dejan señales de alarma, avisan. Hay que ver al revés en adolescentes y niños, aquí perro que ladra si muerde. Y si muerde, puede ser gravísimo”, dice el psiquiatra Rafael Vásquez.

Y es que el sufrimiento emocional es tan intenso, que quienes sufren de depresión no están en capacidad de tomar decisiones y ven la muerte como única salida.

Como en cualquier enfermedad, además de medicamentos y psicoterapia, hay algo esencial en el tratamiento: la familia.

“Se requiere que la familia esté dispuesta a cambiar, a modificar patrones previos, a acoger al muchacho y no estigmatizarlo. No marcarlo, si lo marcan en su casa de rebelde, eso no se lo quitan en mucho tiempo y resulta expresando su dolor emocional”, agrega Vásquez.

Según la Asociación Mundial de Psiquiatría, para el 2020 la depresión será la enfermedad más frecuente en el mundo, por encima de las cardiovasculares y el cáncer.