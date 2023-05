¿Usa medicamentos para adelgazar? Ojo a las advertencias del Invima sobre dos fármacos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, está alertando sobre dos fármacos que actualmente se usan de forma inapropiada para adelgazar . Estos tienen un mismo principio activo llamado semaglutida, que está indicada, principalmente, para el manejo de personas que tienen diabetes.



La doctora Fernanda Hernández, editora de la sección Salud de Noticias Caracol , aseguró que este compuesto produce disminución de apetito, pero que en la mayoría de los casos no tiene evaluaciones ni seguimientos médicos.

“Como si fuera poco, varios influenciadores lo promocionan en las redes sociales. En la búsqueda de salidas fáciles para adelgazar, la gente está exponiendo su salud, además, exponiendo a quienes de verdad lo necesitan, pues hay escasez en ese medicamento”, sostuvo Hernández.

Mediante un comunicado, el Invima advirtió sobre el uso inadecuado de dos medicamentos para bajar de peso.

“La oferta de productos que prometen bajar de peso rápidamente se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. Sobre esto se evidencian prácticas inadecuadas que involucran el uso de medicamentos indicados para el tratamiento de patologías determinadas y que deben ser formulados por profesionales de la salud”, aseguró el instituto.

Estos dos productos de los que el Invima advierte contienen como principio activo la semaglutida. Su principal uso en el país fue aprobado para el tratamiento de la diabetes.

“Básicamente son hormonas que nuestro cuerpo naturalmente produce con efectos muy poderosos, inhibiendo el apetito, aumentando la sensación de saciedad, estimulando el páncreas a producir mejor insulina y eso se traduce en reducción de peso”, manifestó Óscar Rosero, endocrinólogo.

Los medicamentos con esta sustancia solo deben ser suministrados bajo fórmula médica, ya que pueden tener efectos adversos.

“Puede experimentar efectos secundarios como náuseas, vómitos, puede haber inflamación pancreática, pancreatitis. Atención, porque aumenta el riesgo de cáncer de tiroides”, complementó Rosero.

Lo que está pasando con estos medicamentos para perder peso es que están generando un problema para la población que en realidad los necesita.

“Hay escasez de este medicamento útil y vital para los pacientes con diabetes y es por el mal uso. Si no eres consciente y no tienes un acompañamiento profesional adecuado, vas a ver que no funcionará como creías”, concluyó el especialista.

Por su parte, la empresa Novo Nordisk, encargada de la distribución del medicamento, que tiene registro sanitario en Colombia, asegura que se une a la alerta sanitaria del Invima.

Quienes buscan salidas milagrosas y sin respaldo médico juegan con su salud. La base de la pérdida de peso, así cueste trabajo, sigue siendo la actividad física y la alimentación equilibrada, aún más cuando se trata de personas sanas.