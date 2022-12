Usted puede tener hipertensión sin saberlo

Son muchas las creencias sobre los síntomas que produce la tensión alta, dicen los expertos.

El cardiólogo, Darío Echeverri, explica que un dolor de cabeza frontal o a nivel occipital en la base del cuello puede sugerir que se está siendo hipertenso.

"Presentar palpitaciones, pérdida de capacidad física, visión borrosa y escuchar sonidos raros en el oído son otras señales de alerta", dijo.

El especialista también explicó que los síntomas pueden ser producidos por otras enfermedades y no siempre son tan evidentes.

"No todo mareo indica hipertensión y no toda hipertensión, produce mareo. Es totalmente inespecífico. El mareo puede presentarse por infecciones o estrés" enfatizó.

Otro de los síntomas, relacionado con la tensión alta, es el enrojecimiento de la cara. Sin embargo, tampoco es una señal exclusiva en personas hipertensas.

Desafortunadamente lo más común es que estas señales no se presenten y muchos pacientes hipertensos no sepan de su condición y estén sin tratamiento.