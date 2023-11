Usuarios de Sanitas hablan de desabastecimiento de medicinas: “Hasta una acetaminofén se les agota”

Muchos colombianos están en vilo por la consecución de medicamentos tras un tema de presupuesto que tiene enfrentados al Gobierno y a la EPS Sanitas , la cual atiende a más de 5 millones de usuarios. Noticias Caracol dialogó con Gloria Quiceno, representante de la Asociación de Usuarios de la EPS Sanitas, para conocer de primera mano la preocupación de este grupo.



“Como pacientes y como usuarios del sistema a nosotros nos preocupa mucho la situación”, señala, pues “la entrega de los medicamentos a los pacientes en general está muy complicada porque el desabastecimiento cada día crece. Hay problemas no solamente para presupuestos máximos para enfermedades huérfanas como cáncer, quimios, etcétera, sino lo normal, hasta una acetaminofén se les agota”.

Según la representante de usuarios, “el desabastecimiento es nacional, pero no solo un problema de la EPS Sanitas. Ayer salió un fallo del Tribunal de Cundinamarca dándole 10 días al gobierno para que resuelva este tema; hay problema de desabastecimiento”.

Recalcó que “el 15 de noviembre ya vamos a ver otro problema si no logran concretar o hacer el acuerdo con Cruz Verde. Hoy tenemos desabastecimiento”.

No obstante, destacó que si “Cruz Verde no cede, y si no miran el problema en general y el problema del país, entonces le toca a Sanitas por obligación contratar otro prestador”, como Audifarma.

“Ahora lo único que podemos hacer es una súplica de que el Ministerio de Salud escuche a los pacientes, a los usuarios y que se sienten y le digan al país la verdad”, puntualizó Gloria Quiceno.



Entre los insumos médicos que dejaría de entregar Cruz Verde a los pacientes de Sanitas a partir del 15 de noviembre están pañales, suplementos nutricionales y medicamentos para enfermedades de alta complejidad.