Vacuna contra culebrilla o herpes zóster: ¿por qué no la hay en Colombia?

La culebrilla es un problema frecuente, pero que se puede evitar con vacunación. Sin embargo, en este momento en Colombia no hay de estas vacunas.



¿Quiénes tienen más riesgo de presentar culebrilla o varicela zóster? Expertos señalan que se puede presentar, con el paso de los años, en personas que han tenido varicela, pues es un peligro que se da debido al envejecimiento del sistema inmune.

La varicela o herpes zóster, más conocida como culebrilla, es una enfermedad frecuente y puede causar un impacto importante desde el punto de vista funcional y de calidad de vida.

“El 95% de la población ha tenido varicela en algún momento de su vida, pueda que no se hayan dado cuenta porque fue asintomática. El 30% de ese 95% tiene riesgo de padecer un herpes zóster”, explica Vanessa Gómez, coordinadora médica de la Cruz Roja Bogotá.

El infectólogo Jorge Alberto Cortés, del Hospital Universitario Nacional, expone que la culebrilla “consiste en la aparición de lesiones en la piel, usualmente muy dolorosas, que pueden ocurrir en el abdomen, la espalda, las piernas e incluso sobre la cara. Esta reaparición, por reactivación del virus, puede suceder a los 20, 30, 40 o 70 años y es especialmente complicada en los mayores de 70”.



La secuela más común es la sensación de dolor quemante que puede persistir por meses, e incluso años, se llama neuralgia posherpética. Sin embargo, esto ya no es una condición irremediable, la mejor forma de evitarlo es con vacunación.

“Con vacunas que se aplican usualmente después de los 50 años. Esta vacuna es muy importante porque va a prevenir la aparición de estas lesiones e incluso, si estas suceden, la probabilidad de que ocurra esa neuralgia posherpética es mucho menor”, indica Cortés.

En Colombia, se estaba aplicando hasta enero de 2023 una vacuna que se llama Sostav, para mayores de 60 años, y en Estados Unidos desde el 2017 hay otra vacuna de dos dosis que se autorizó y que ha mostrado mejores resultados.

“Es una vacuna importante y que está haciendo utilizada en muchos países del mundo, en nuestro país actualmente no hay ninguna vacuna de zóster disponible y es necesario que se hagan esfuerzos para que estas vacunas estén disponibles para la población mayor de 50 años”, dice el infectólogo.

“Esperamos que llegue pronto, es una vacuna que se llama Shingrix, son dos dosis a partir de los 50 años, y esta vacuna te cubre el 90 de probabilidad de que no te produzca la infección y un 90% de que si se produce no genere complicación”, subraya la coordinadora médica de la Cruz Roja sobre una vacuna que está en proceso de aprobación ante el Invima desde hace 16 meses. Aún no hay respuesta.

Por su parte, las cajas de compensación también le confirmaron a Noticias Caracol que no hay vacuna contra la culebrilla. Así el paciente la quiera pagar de su bolsillo, no la va a encontrar.