¿Qué pasa si pierdo mi turno? Experto resuelve dudas sobre plan de vacunación contra el COVID

Tras el anuncio de Iván Duque del inicio de la vacunación contra el COVID-19 en Colombia a partir del sábado 20 de febrero, muchas preguntas surgen en la población.

Carlos Álvarez, epidemiólogo, asesor del gobierno y coordinador de estudios sobre el COVID-19 en Colombia, habló con Noticias Caracol al respecto.

¿Cómo se va a lograr ese plan de vacunación?

Es un plan ambicioso pero que se puede hacer, eso depende del trabajo mancomunado de nosotros y en ese escenario, el tener diversidad de vacunas es un desafío adicional. Pero justamente, con el trabajo y preparación, es posible hacerlo en los tiempos propuestos.

El primer trabajo que debemos hacer es creer en el proceso de vacunación y actualizar la información en las EPS para que sea más fácil el proceso.

De lograr la vacunación, ¿se alcanzaría la llamada inmunidad de rebaño?

De manera hipotética, tenemos que el número mágico para una inmunidad de rebaño es un 70 por ciento de la población, podría ser un 75 por ciento, un 80 o menos. También hay que tener en cuenta que la vacunación, sumado a unas personas que se han recuperado, es lo que genera inmunidad. Si las vacunas y la inmunidad natural se mantienen en el tiempo, podría alcanzarse la inmunidad un poco antes.

¿Es cierto que es mejor tener mucha gente vacunada, con protección moderada, que poca gente con alta protección?

Siempre queremos una vacuna de una sola dosis, que no necesitara refrigerarse y que además protegiera al cien por ciento, ese es el mundo ideal, pero la vida real no es así. Muchas vacunas que tenemos de hepatitis B, polio, sarampión, no llegan al 100 por ciento sino que llegan a un rango. Entre más personas se tengan (vacunadas), así sea con una inmunidad moderada, se considera adecuado.

¿Puede elegir cada colombiano cuál de las vacunas aplicarse?

No, la selección y la priorización está basada en quien tiene más riesgos de contagiarse y más riesgo de complicarse en caso de contagiarse y la distribución está estipulada a cómo van llegando las vacunas.

Es claro que si una persona es alérgica severa a una de las vacunas, tiene el chance de colocarse otra, pero esa es la excepción.

¿Cuáles son las diferencias entre las vacunas?

La plataforma, que es cómo está el diseño de la vacuna, dice que unas (Pfizer y Moderna) son basadas en el ARN. Lo que se le inyecta a la persona, el líquido, son las cadenas del material genético del virus, que van en una bolita de grasa, que van a llegar al interior de la células, lo que hace que el sistema lo reconozca y produzca anticuerpos.

Hay otro sistema (Oxford, Astrazeneca, Jansen) que es que el pedacito del material genético del virus se inyecta en otro virus (un adenovirus o virus vector), al entrar al organismo se reproduce y al replicarse va al material genético del SARS COV 2 (COVID-19) y así se genera la respuesta inmune.

Las otras plataformas son que no se coloca el fragmento del virus sino un pedacito del virus, la proteína, se inserta en la vacuna, conocida de proteína recombinante, y otra como la del Sinovac, que son de virus inactivados, se someten a procedimientos químicos y pierde la capacidad de producir la enfermedad, pero genera respuesta inmunológica.

¿Por qué la diferencia de dosis proyectadas de 58 millones de dosis, a las 61 millones anunciadas por el gobierno?

De acuerdo a los datos, están para vacunar 35 millones 200 mil colombianos, algunas vacunas son de dos dosis y otros de una dosis, por eso puede haber diferencia en los números.

¿Qué pasa si pierdo el turno de vacunación?

Los colombianos tenemos derecho a vacunarnos. Si eso sucede, toca volver a hacer la cola, el hecho de perder el turno no significa que se quede sin vacunarse.

¿Cómo garantizar que no se vuelva vacunación burocrática?

La primera es que tenemos que ser conscientes en que es la manera de minimizar el impacto, es disminuir el riesgo a quienes se contagien más fácilmente, pero adicionalmente para quienes tienen mayor riesgo de complicarse; tenemos que ser solidarios.

Habrá los controles que están implementando las entidades de salud, la Procuraduría, Fiscalía, pero más que esos controles es ser conscientes de lo que significa.