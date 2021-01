Vacuna COVID-19: ¿por qué no ha llegado a Colombia?

Andrés Villamizar, exasesor de la gerencia COVID, asegura que el Ministerio de Salud ha sido “supremamente cuidadoso” con la elección, tanto de pruebas como de vacunas COVID-19 . Busca evitar “poner en riesgo la salud de los colombianos”, afirma.

Países como Chile , Ecuador , México y Costa Rica ya recibieron una primera entrega de vacunas contra el coronavirus, puesto que fueron de los primeros en comprarla, sin embargo, afirma Villamizar en Noticias Caracol , hay preocupación.

“Hay países que arrancaron con toda, y muy rápido, pero lamentablemente no se ve sostenibilidad en sus esfuerzos. De hecho, México ya ha tenido graves problemas y ha tenido que suspender parte de su programa de vacunación”, señala Villamizar.

Y agrega que en Colombia “no nos ha cogido la tarde”. “Vamos con calma, vamos a hacer las cosas bien. Yo entiendo la frustración y la impaciencia porque uno piensa en su riesgo, en su tranquilidad y angustia, pero el gobierno tiene pensar en el programa masivo de vacunación y en todo el desafío logístico que esto implica”.

¿Negociadores de vacunas no sabían inglés?

Ante la reciente polémica por información que aseguraba que Colombia había tenido problemas en la negociación con Pfizer para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, porque el equipo encargado no sabía inglés, Villamizar lo desmintió.

“Hay que meterle sentido común. El negocio con Pfizer es un negocio de más de $100 millones de dólares. Un negocio de esos no se daña porque alguna de las partes no hable el idioma de otros, mucho menos por el inglés que lo habla todo el equipo negociador de Colombia”. Además, “el equipo de Pfizer hablaba español perfectamente”, enfatizó.

Cláusulas de confidencialidad

Acerca de la discusión sobre las cláusulas de confidencialidad con Pfizer, Villamizar admite que eso sí pudo haber demorado “un par de semanas más la negociación”, pero Minsalud “actuó con gran responsabilidad”.

“Algunos de la oposición le dan palo al gobierno que porque no han llegado las vacunas, pero me imagino el palo que les estarían dando si hubiera aceptado esa cláusula de eximir de toda responsabilidad, incluso ante dolo o culpa grave. Pfizer no quería aceptar eso, quería eximirse de toda responsabilidad, el gobierno colombiano no aceptó y finalmente eso quedó así y se salvaguarda de esta forma la seguridad de los colombianos”, puntualizó.