Vacuna COVID: ¿contagiarse o aplazar la segunda dosis disminuye el efecto?

Colombia, a nivel global, está en el puesto 11 entre los países donde hay más interés por buscar información sobre la vacuna COVID a través de Google. Siguen siendo muchas las inquietudes sobre el tema. Por ejemplo, ¿qué pasa con quienes después de vacunarse se contagian? Algunos tienen temor de que la infección haga que se pierda la protección del esquema.

“¿Qué pasa si hay infección después de la segunda dosis? No hay que volverse a vacunar, el esquema fue completo y aunque no funcionó para evitar totalmente la infección, probablemente, funcionó para evitar formas graves de la infección. Así que no hay que hacer nada más. Es posible que en futuro sepamos si hay necesidad de colocar dosis adicionales”, explica Jorge Alberto Cortés, infectólogo del Hospital Universitario Nacional.

Tampoco se pierde el efecto de la primera dosis cuando se aplaza durante unos días o semanas la aplicación de la segunda dosis.

“Hay suficiente información en relación con el uso de la vacuna de Oxford (AstraZeneca) y hay alguna información limitada en relación con el uso de la vacuna de Pfizer, que muestran que las segundas dosis se pueden diferir en tiempo y que, incluso, probablemente puede ser benéfico diferir las segundas dosis. El sistema inmunológico funciona recordando esos productos de los microorganismos y al diferir en el tiempo la vacunación lo que se hace justamente es mejorar esa respuesta”, detalla Cortés.

¿Se puede hacer ejercicio después de aplicada la vacuna COVID?

Otra preocupación relacionada con la vacunación tiene que ver con la recomendación sobre el ejercicio después de la aplicación.

“Cada individuo responde de forma diferente, es posible que algunas personas no tengan ningún problema de hacer su ejercicio normalmente, pero es posible que algunas, especialmente con algunos esquemas, puedan sentirse un poco más cansadas o con sueño, algo de dolor muscular al hacer ejercicio, pero no existe ninguna limitación formal para hacer ejercicio después de una vacuna”, dice el experto.

Como a algunos les puede coincidir la vacunación contra el COVID con la aplicación de otras vacunas como la de influenza, por ahora, este es el consejo.

“Simplemente por seguridad estamos esperando 15 días entre una dosis de la vacuna COVID o el esquema de vacunación de COVID y otras vacunas. Eso es simplemente para que no exista un fenómeno que se conoce como interferencia y es que la respuesta inmunológica de la vacuna se dedique realmente al COVID y que después se coloque otra vacuna el sistema se dedique de lógico a esa otra vacuna”, asegura el infectólogo.

Recuerde que son muy pocas las contraindicaciones para vacunarse y que en Colombia hay cuatro opciones diferentes de vacunas y esquemas. Así que no hay excusa, el riesgo es no vacunarse.