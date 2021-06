Vacunación COVID con dosis de Pfizer en Colombia tuvo un ajuste: estos son los cambios

Con el avance de la vacunación y el inicio de la etapa cuatro se realizó un ajuste en lo referente a la dosis de Pfizer . Si usted está en la etapa 1, 2 o 3, es decir, es mayor 50 años, o menor pero con comorbilidades, usted sigue con el esquema de Pfizer como se ha venido aplicando: segunda dosis a las 3 semanas o 21 días.

Si ya está agendado, no se preocupe porque no hay cambios, estos anuncios no afectan su esquema. El ajuste es para quienes estén incluidos en la etapa que acaba de iniciar, la 4 y la que viene, la 5, es decir, personas más jóvenes -menores de 49 años- y sin comorbilidades. Ellos van a recibir su segunda dosis de la vacuna a las 12 semanas, a los 84 días.

Esto se basa en evidencia científica que muestra que una sola dosis de Pfizer es altamente efectiva para evitar complicaciones y muerte por COVID y ese efecto protector no se ve afectado al prolongar el refuerzo, aunque sí permite que más personas accedan a esa primera dosis.

Experiencias e investigaciones en otros países como el Reino Unido muestran que es una estrategia efectiva a nivel individual y colectivo. Por eso, quienes deban esperar ahora más tiempo para su segunda dosis de Pfizer pueden confiar en la protección del nuevo esquema.

Eso sí, aumentar el tiempo entre dosis no significa que se cancele la segunda. Siempre hay que completar el esquema de dosis Pfitzer.