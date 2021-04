Vacunas evitan enfermedad grave y muerte: lo que debe saber del contagio de presidente de Argentina

El presidente de Argentina , Alberto Fernández, recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V el 11 de febrero, es decir, completó su esquema hace casi dos meses, y el sábado pasado, debido a síntomas leves, le fue realizada una prueba de antígeno que dio positivo para COVID-19, resultado que fue confirmado por una prueba PCR.

“Todas las vacunas que se están aplicando en el mundo no impiden que nos infectemos, las infecciones se van a seguir dando, aun teniendo el esquema completo de vacunación”, explica María Angélica Maya, infectóloga del Hospital San Vicente de Paúl.

Independiente de la vacuna, hasta ahora todas han demostrado una altísima eficacia y efectividad principalmente para proteger de enfermedad grave y muerte. En el caso de la Sputnik V es 100% eficaz contra los casos graves y 91,6% eficaz contra la infección. Es decir que hay un 8,4% de probabilidad de infectarse y el presidente haría parte de ese bajo, pero existente escenario.

“Ahora bien, aunque las personas tengan su esquema completo podrían llegar a infectarse en una proporción pequeña, pero esto podría llegar a darse. Hay una cosa adicional muy buena y es que las personas que se infectan no van a ir a hospitalización ni van a morir por COVID ”, subraya Maya.

También es importante aclarar que cuando una persona está vacunada y da positivo en una prueba COVID, este resultado no se debe a la vacuna.

“Cuando una persona que está vacunada con su primera dosis o con sus dosis completas y empieza con síntomas y el médico que lo ve cree son síntomas sugestivos de COVID, debe hacérsele la prueba y aislamiento igual que cualquier otra persona. La prueba de antígeno o PCR no se altera por el hecho de yo estar vacunado, tiene la misma sensibilidad, la misma especificidad, el mismo rendimiento”, agrega la experta.

Quien se vacuna debe tener presente que así esté protegido de enfermedad grave y muerte, puede contagiarse y contagiar a los demás.

“Nos lleva a que las personas, aunque ya estamos vacunadas, aun teniendo esquema completo, debemos utilizar también nuestra mascarilla y protocolos de bioseguridad por si estamos infectados no ir a transmitirle la infección a otras personas que aún no se han vacunado, porque yo podría actuar como un carrito que lleva el virus a otras personas, que son susceptibles porque no han tenido la opción todavía de vacunarse”, anota.

El Instituto Gamaleya, productor de la vacuna Sputnik V, afirmó en su cuenta de Twitter: “si la infección se confirma y se produce, la vacunación asegura una recuperación rápida sin síntomas graves”. Además, deseó pronta recuperación al mandatario argentino.

Estar vacunado no significa perderle respeto al virus. Se tiene la tranquilidad de la protección y de que, en caso de contagiarse, va a ser leve o suave, pero hasta no estar todos vacunados no se pueden descuidar las demás medidas.