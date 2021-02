¿Van a ser vacunados quienes ya se han contagiado de COVID-19?

Los más de 2 millones de contagiados por COVID-19 que en un principio no estaban contemplados en el plan de vacunación serán incluidos, así lo dijo el ministro Fernando Ruiz a Blu Radio.

“Sí estuvimos en su momento planteando la posibilidad de no vacunar; esas personas ya están incluidas por lo menos dentro de las compras de vacunas que ya hemos hecho”, indicó Ruiz.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en los espacios de análisis con los expertos se evaluaron distintas variables para concluir que es necesario vacunar a esta población. Una de las razones es porque es casi imposible, en palabras del secretario privado del Ministerio de Salud, detectar a todos los que han tenido la enfermedad.

“Nosotros tenemos unos casos detectados en Colombia, pero sabemos que hay subregistro de personas que fueron asintomáticas y nunca supieron. Bajo esas consideraciones de evidencia científica y empírica, en que no hay no hay una indicación de no vacunar a las personas que han tenido COVID-19 , es que hemos decidido incluirlas”, explicó Germán Escobar.

Lo que aún no está claro son las etapas en las cuales serían vacunados.

“No necesariamente están incluidas en las primeras etapas. Estamos analizando la evidencia para saber cuándo es el momento: tres meses, cuatro meses o cinco meses después de que ya tenía una enfermedad. Eso lo estamos viendo con evidencia científica”, agrega el secretario Escobar.

Para los expertos, es acertada la decisión del Gobierno, pero hay que darles prioridad a las poblaciones de mayor riesgo.

Así lo explica Óscar Gómez, epidemiólogo de la Universidad Javeriana: “La posibilidad de reinfección durante los primeros meses es baja; estas personas podrían tenerse en cuenta para las etapas posteriores de los planes de vacunación”.

En esto coincide Carlos Trillos, epidemiólogo de la Universidad del Rosario: “Debemos evitar las reinfecciones, debe programarse en el momento en que está asignado de acuerdo con la priorización del Plan Nacional de Vacunación”.

Por ahora, los únicos que no están contemplados en el plan de vacunación son los menores de 16 años y las mujeres en estado de embarazo.