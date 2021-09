Variante mu: ¿qué tan fácil se transmite y qué tanto influyó en el tercer pico de la pandemia?

La variante mu del COVID-19 fue identificada y caracterizada por primera vez en Colombia, en enero de 2021. Desde ese momento han reportado su presencia en otros países suramericanos y de Europa. Hoy es considerada variante de interés por la Organización Mundial de la Salud.

“Los únicos datos que tenemos es que la variante mu puede llegar a ser entre uno o dos veces más transmisible y poder tener un 50% de escape inmunológico", afirmó Juan David Ramírez, miembro del Centro de Investigación Microbiológica de la Universidad del Rosario.

No obstante, estos datos preliminares deben ser confirmados por más y nuevas investigaciones. Según un comunicado del Instituto Nacional de Salud, la variante mu tuvo una rápida dispersión por distintos departamentos de Colombia.

Vea también: Estados Unidos vigila "de cerca" la variante mu del COVID-19: ¿qué tanta amenaza representa?

"Tanto así que la B.1621 es, junto con otros factores, la responsable de que el país viviera un tercer pico de la pandemia, con un gran número de contagios, muy superior a los anteriores”, señala el documento.

Mientras se mantiene la vigilancia y el seguimiento de la variante mu, y ante la presencia de la delta, considerada de preocupación y que representa riesgo de un posible cuarto pico, los especialistas piden acelerar la vacunación contra el COVID-19 .

Publicidad

“Esa cuarta ola va a estar más asociada a personas que no se han vacunado, razón por la cual la invitación es acelerar el programa nacional de vacunación y que las personas que no se han vacunado lo hagan para que esta cuarta ola no llegue a impactar sustancialmente al país”, anotó Ramírez.

En tanto avanza la vacunación contra el COVID-19 y más personas completan el esquema, hay que recordar que el autocuidado funciona contra todas las variantes.