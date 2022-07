Vea cuándo y quién se debe realizar la prueba de COVID-19

Si usted no tiene factores de riesgo como edad extrema, enfermedades crónicas, de las defensas o no convive con personas vulnerables, no necesita prueba para saber si tiene o no COVID-19 . El solo hecho de tener tos, estornudos, fiebre o malestar obliga a que se aísle y use tapabocas, pues tiene un virus que, sin importar cuál sea, puede contagiar a otros si no se protege.

Hoy, cuando la mayoría de las personas ha tenido contacto con el coronavirus pandémico y hay altas coberturas de vacunación, los protocolos han cambiado. Ahora no se considera necesaria la prueba del COVID para todo el mundo, aunque sí se recomienda por las siguientes razones.

“Una persona que tenga riesgo de complicación, personas mayores de 60 años, niños menores de 3 años, personas con condiciones clínicas que puedan empeorar con el COVID; mujeres embarazadas, diabéticos, paciente con insuficiencia renal crónica o bajas defensas”, explica el infectólogo Carlos Álvarez.

No solo hay que protegerse y proteger a los otros cuando se confirma COVID, el cuidado es siempre que haya síntomas respiratorios. Tenga presente que todos estos virus se transmiten de la misma manera.

Como no es posible saber de cuál virus se trata únicamente con los síntomas, la recomendación del infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez es que la persona use el tapabocas diez días a partir del inicio de los primeros síntomas.

Si usted tiene síntomas gripales, así la prueba COVID sea negativa, evite contacto cercano con personas de riesgo.

No toser ni estornudar ni abrazar a alguien cuando uno está resfriado es un acto de respeto y, lo más importante, de protección al otro.