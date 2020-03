Vea por qué usar tapabocas sin necesidad lo puede enfermar más

“Eso se vuelve es un trapo sucio que está en la boca y no ayuda”, señala un médico infectólogo. Vea en qué casos se acude a este utensilio.

Ante la presencia de un caso positivo para COVID-19 en Colombia, una joven de 19 años que llegó de Milán, Italia, este experto señala que “lo primero es tranquilizarse, nadie se va a morir de coronavirus. El 98 o 99 por ciento de las personas vamos a seguir nuestra vida completamente normal. Este virus no quiere decir que no podamos seguir yendo en Transmilenio, a trabajar ni asistiendo a los estadios. No estamos en ese momento”.

Sobre el uso del tapabocas indica que solo se usa en dos condiciones: la primera es si tiene síntomas respiratorios y la segunda es cuando va a cuidar a una persona que tiene síntomas respiratorios.

¿Qué pasa si el utensilio se usa sin ser necesario? El doctor Pérez señala que “si yo me coloco un tapabocas para caminar por la calle, no estoy haciendo nada. Todo lo contrario, lo que estoy recogiendo en la parte absorbente del tapabocas son gérmenes y eso se vuelve es un trapo sucio que está en la boca y no ayuda para eso”.

También entregó medidas sencillas, pero efectivas para protegerse del coronavirus:

Lávese las manos con un jabón cosmético durante 20 segundos

Cuando tosa hágalo sobre el brazo, a la altura del codo

Si va a usar un pañuelo desechable, lávese las manos tras hacerlo

Si tiene síntomas de enfermedades respiratorias procure quedarse en casa

