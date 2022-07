Vea por qué visitar a un recién nacido puede ser muy peligroso

Con el regreso a la presencialidad y con ella las visitas, expertos recuerdan que hay ciertos grupos, como los recién nacidos, frente a los que hay que tomar ciertas precauciones para evitar problemas que pueden ser graves.



¿Por qué? Porque los recién nacidos son frágiles. Entre otras, ellos empiezan su esquema de vacunación, por ejemplo, contra tosferina, que puede ser una infección muy grave en ellos hasta los dos meses. Entonces, lo mejor es visitarlos después de los dos, ojalá tres, meses de nacidos.

Además, en este momento de pico respiratorio en Colombia, lo que para un adulto es una "gripita", para un recién nacido puede terminar en complicaciones, hospitalización.



Si definitivamente usted hace parte de ese círculo cercano que va a cuidarlo o a conocerlo, tenga presente estas recomendaciones:



Deben prepararse desde antes de su llegada, por ejemplo, con vacunas. “La personas que lo visiten deben tener todo su esquema de vacunación completo, incluyendo un refuerzo de vacuna de tosferina, que debe ser puesto, por lo menos, 15 días antes del momento de la visita”, señala el infectólogo pediatra Germán Camacho.



No sobra recordar que, si tiene síntomas respiratorios, por leves que parezcan, no debe hacer visitas y menos a un bebé.

Si las familias dejan esas reglas claras incluso desde antes del nacimiento, es más fácil negociar, prepararse y entender que es un tema de protección, para que una visita no termine en una situación que lamentar.

Además, es de señalar que la mamá también necesita descanso y privacidad para recuperarse y adaptarse a la nueva situación.