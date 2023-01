Velar por su salud, el mejor regalo que pueden darse las mujeres en su día

Algunas suelen descuidarse y no prestar atención a sus dolores por estar pendientes de los hijos, esposo, padres y otras personas.

Se sabe que en caso de un infarto del corazón las mujeres consultan hasta cuatro horas más tarde que un hombre porque subestiman los síntomas y no acuden al médico hasta que no dejan todo arreglado en casa.

Biológicamente la mujer tiene mayor tolerancia al dolor y siempre se ha dicho que es más aguantadora, lo que hace que también padezca dolores más severos por más tiempo y que reciba menos atención.