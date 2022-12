Vendo sapos para combatir zika: curiosa modalidad en Argentina

La venta de sapos y ranas florece en Argentina a la par que crece el alerta por los virus del dengue y el zika y mientras el gobierno admite que el mosquito transmisor se ha mostrado resistente a fumigaciones.

Portales de venta en línea ofrecen ranas y sapos a 100 pesos (unos 7 dólares) como alternativa a repelentes e insecticidas, cuyo precio llega hasta los 10 dólares y muchas veces no se consigue.

"Vendo sapos y ranas para combatir dengue y zika" reza el aviso en un popular sitio de venta en la web.

El gobierno promovió una rebaja del precio de los repelentes de hasta 36% semanas atrás, pero variedades que ofrecen una protección más duradera, no se consiguen o se cotizan hasta el triple de su valor.

El ministro de Salud, Jorge Lemus, admitió el domingo que el mosquito Aedes aegypti sobrevive a las fumigaciones que se están realizando en áreas sensibles.

"Se está trabajando fuertemente en fumigación, pero los mosquitos ya son resistentes a los químicos, por lo que habría que cambiar las sustancias", dijo.

Lemus recordó sin embargo que "la fumigación es un método complementario que sólo ataca al mosquito adulto, pero no mata a los huevos ni a las larvas".

El gobierno mantiene una campaña de prevención solicitando a la población que elimine recipientes donde pueda acumularse agua propicia para la reproducción del mosquito transmisor de dengue, chincunguña, zika y fiebre amarilla.

Hasta el momento se han reportado cinco casos de zika en Argentina, todos ellos de pacientes que habían regresado recientemente del exterior.

En cambio los casos de dengue se cuentan por miles y las principales provincias afectadas son Misiones y Formosa, en el noreste del país, limítrofes con Paraguay y Brasil, donde es endémico.