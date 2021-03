Verónica Machado, la primera vacunada contra el COVID-19 en Colombia, ya recibió la segunda dosis

Este miércoles, 10 de marzo de 2021, la enfermera Verónica machado , la primera persona en ser inmunizada contra el COVID-19 en Colombia, recibió la segunda dosis de la vacuna en Sincelejo, Sucre.

“Desde que comenzó la pandemia ya de por sí mi vida cambió, porque eso me limitó mucho a estar con mi familia, me limitó mucho a llegar a mi casa como antes lo hacía y correr y a abrazar a mi hija. Entonces eso me tocó aislarme, apartarme de ella”, dijo.

Ahora, después de ser inmunizada, Verónica volvió a su casa con los mismos protocolos de bioseguridad y con la fe intacta de que, con esta nueva dosis, su vida y su trabajo ya no tendrán la misma angustia. Dice que esto ha aumentado su fe en Dios y que hoy los abrazos serán mejores que antes.

“Ya tengo mis dos dosis, esto me da seguridad y tranquilidad de llegar a mi casa y abrazarla porque sé que no la voy a contagiar. Los besos y los abrazos van a ser mejores ahora”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, agradeció a todo el personal médico de la capital del departamento por la entrega en este proceso.

Publicidad

“Quiero agradecer de nuevo a todo el equipo médico del departamento, a todo el equipo de salud, en especial al equipo de salud de Sincelejo, de la Alcaldía de Sincelejo, al alcalde, por la labor que se viene haciendo”, indicó.

Para esta segunda y última dosis en esta etapa se contará con 9.490 vacunas de la casa farmacéutica Sinovac destinadas a adultos mayores y 1.326 del laboratorio Pfizer, para el personal médico. Con esto, Sucre llegaría a un total de 26.155.