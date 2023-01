Videojuegos: la entretención que pasó a convertirse en un multimillonario deporte digital

Los aficionados ahora participan en competencias con jugosos premios. Esta afición, sin embargo, tiene un lado oscuro y es el peligro de una adicción.

Los ‘gamers’ son las personas que como diversión pasan su tiempo libre en videojuegos, pero ahora se habla de los ciberatletas o personas que practican deportes electrónicos que participan en torneos mundiales, con miles de jugadores en línea y ganan grandes cantidades de dinero.

Los practicantes de juegos electrónicos cuentan con entrenadores, reciben jugosos patrocinios y hasta son contratados por multinacionales para que jueguen.

“Los jugadores normalmente practican 8 horas diarias incluso cuando son equipos profesionales. Tienen que estar rindiendo, dando grandes resultados, y en las competencias luciéndose ante todos", explica Camilo Lizarazo, jugador y organizador de eventos.

Pero, cuidado, pues detrás de horas de práctica y premios puede haber grandes problemas.

"Los videojuegos están dentro del techo del trastorno por control de los impulsos, es decir que son personas que se vuelve irreflexivas, que no pueden frenar sus actos", indica el psiquiatra Rodrigo Córdoba.

Los juegos en donde el reto es conseguir monedas y acumular riqueza pueden traer más problemas que alegrías.

“Las características de estos juegos tipo videos podríamos asimilarlo a las características de los juegos patológicos", señala Córdoba.

No se puede olvidar el caso de David Katz quien, por una derrota en un juego, mató a dos participantes e hirió a otros once.

