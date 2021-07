VIH y COVID-19: lo que deben saber los pacientes seropositivos frente a la pandemia

Estar al día con los tratamientos y chequeos médicos disminuye el riesgo de morir de aquellas personas que han sido diagnosticadas con VIH, señala la médica epidemióloga Mónica Mantilla, directora nacional de este programa.

“Creemos que hay entre 30 mil y 40 mil personas que no se han diagnosticado, no se han hecho la prueba y que saben que son VIH positivas, pero no han acudido a un control ni a un programa de atención”, dice la experta.

En Colombia se estima que hay más de 123.000 personas que viven con este virus.

Entre ellos se hizo un estudio, con cerca de 11 mil pacientes, que fue presentado en la conferencia mundial de VIH, donde se alertó sobre la enorme diferencia en términos de mortalidad frente al COVID-19 que hace estar o no bajo tratamiento médico.

“Encontramos la letalidad dentro de los que no tomaban tratamiento cercana al 22%, mientras que los que estaban tomando tratamiento fue del 2%, eso quiere decir que dentro de las conclusiones encontramos que tomar terapia antirretroviral se comportaba como un factor protector para la letalidad por COVID frente a personas que viven con VIH”, detalló la especialista.

Por insistió que “si la persona cree que está infectada por VIH, por favor hágase la prueba. Si ya sabe que es VIH positivo y no está asistiendo a su control, a su programa de atención, no está recibiendo terapia antirretroviral, por favor acuda pronto”.

La doctora Mantilla también hizo un llamado para que esta población se vacune contra el coronavirus, beneficio al que puede acceder desde el 8 de mayo, cuando el Ministerio de Salud la priorizó en la etapa 3 del plan de inmunización.

